Опубликовано заявление Владимира Путина относительно выборов президента 2024

О планах действующего главы российского государства относительно участия или неучастия в предвыборной гонке на пост лидера РФ предстоящей весной будущего 2024 года можно догадываться лишь по обрывкам его фраз.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не раз уже заверял российскую и мировую общественность, что Путин еще не принял решение о баллотировании на президентский пост в грядущем 2024 году.

Не молчит и сам глава государства. На днях он заявил, что само наличие у него права переизбраться на новый (пятый по счёту) срок, которое он получил после внесения поправок в Конституцию в 2020 году, стабилизирует ситуацию в стране, сообщило издание РИА Новости.

Однако это не останавливает желающих угадать или прочесть между строк намерение российского лидера. Так, они нашли намёк на планы Путина участвовать в выборах-2024 в речи, которую он произнёс в ходе пленарного заседания на полях Восточного экономического форума ещё в сентябре текущего года: «Не стану загадывать, приму ли участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества». Это мероприятие должно состоятся в Брунее в ноябре 2024 года, то есть уже после избрания нового главы российского государства.