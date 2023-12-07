«БеспринцЫпные» истории: писатель Александр Цыпкин и актёр Павел Деревянко выступят в Новосибирске

Звёздный актёр и знаменитый писатель расскажут пикантные истории в Новосибирске.

Резкое наступление холодов, годовые отчёты и огромный поток новостей сводят жителей Новосибирска с ума. Однако в столице Сибири есть место, где можно расслабиться и отвлечься от ежедневной рутины. 20 и 21 декабря популярный писатель Александр Цыпкин выступит в Новосибирске со знаменитой программой «БеспринцЫпные чтения». Билеты на мероприятие станут приятным подарком на Новый год для любителей культурно провести вечер.

Российский писатель, драматург и сценарист Александр Цыпкин дебютировал в литературе со сборником рассказов «Женщины непреклонного возраста и другие беспринцЫпные истории» в 2015 году. Совокупный тираж его книг уже превысил показатель в 500 тысяч. Рассказы автора были переведены на английский, французский, немецкий, болгарский, латышский и китайский языки.

Модного столичного автора Александра Цыпкина хорошо знают в Новосибирске. Эпизод про наш город вошёл в проект писателя «Непровинция», где раскрываются истории российских городов. А спектакль «Люди своевременных взглядов» (18+) по произведениям Цыпкина поставили в новосибирском театре «Красный факел».

«Я к Новосибирску пристрастен, потому что в ведущем театре Новосибирска идет спектакль по моей пьесе. И для меня это большая честь», — отметил Александр Цыпкин.

Уже более семи лет писатель гастролирует по России, Европе, США и Канаде с литературно-театральным проектом «БеспринцЫпные чтения». Цыпкин читает свою прозу со сцены на одном уровне с профессиональными артистами. Как отмечают зрители, это главная особенность его концертов.

Александр Цыпкин и продюсер Анастасия Приц объединили в проекте сотни писателей и актёров. Среди них — Константин Хабенский, Павел Деревянко, Сергей Гармаш, Ингеборга Дапкунайте, Гоша Куценко, Анна Михалкова, Сергей Бурунов и многие другие.

Комедия секс-положений о судьбах Родины

20 декабря в 19:00 в Доме ученых СО РАН Александр Цыпкин выступит с программой «"Децимация на Стиксе" и другие неопубликованные рассказы» — это нашумевшая антиутопия о жестоком социальном эксперименте в обществе будущего.

О других произведениях в программе пока ничего неизвестно, автор держит их названия в секрете. Кроме того, этих рассказов ещё нет ни в одном сборнике Цыпкина — эксклюзивные истории новосибирцы услышат первыми.

Как подчёркивает поклонница писателя Варвара, писатель показывает пикантные ситуации с юмористической стороны. Однако постепенно смешное перерастает в грустное.

«Комедии секс-положений плавно переходят в размышления о судьбах нашей Родины. Но в любом рассказе, даже самой маленькой зарисовке одним штрихом, заметен автор — его неравнодушие, искренность, умение обнаружить важное в обыденной ситуации. Автор видит людей, и они ему интересны. Иногда даже чуть завидуешь питерцам, о которых Цыпкин говорит с особой теплотой и гордостью», — рассказывает девушка.

Стоимость билетов на программу «"Децимация на Стиксе" и другие неопубликованные рассказы» составляет от 1800 до 4800 рублей. Их можно купить по ссылке.

Ирония и недетский смысл

21 декабря в 19:00 в ДК железнодорожников Александр Цыпкин и актёр сериала «Беспринципные» (18+) Павел Деревянкопредставят программу «БеспринцЫпные чтения».

Павел Деревянко мастерски представит зрителям разных персонажей лиричных, ироничных и жизненных рассказов Цыпкина. Зрители программы с головой погрузятся в истории героев и почувствуют себя частью происходящего.

«Посещение моноспектакля “БеспринцЫпные чтения” стало таким событием — легким, добрым и светлым, но в то же самое время наполненным недетским смыслом и умной ироничной шуткой, заставляющей засмеяться и совсем немного, для полноты чувств, погрустить», — пишет зрительница Мила.

Стоимость билетов на программу «БеспринцЫпные чтения» составляет от 2000 до 7000 рублей. Их можно купить по ссылке.

18+

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ИП Абузар Денис Викторович

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