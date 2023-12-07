Новосибирские железнодорожники присоединились к всероссийской социальной акции «IT-донор»

Более 40 работников информационно-вычислительного центра Западно-Сибирской железной дороги приняли участие во всероссийской социальной акции «IT-донор». Среди участников – как начинающие, так и опытные доноры.

Желающие прошли первичное анкетирование, сбор анамнеза и сдачу анализов перед донацией.

Железнодорожники сдали более 20 литров донорской крови. Весь собранный материал пройдет обследование и будет передан в больницы.

Добавим, что проведение дней донора на железной дороге стало уже частью корпоративной культуры компании.

Всероссийская акция «IT-донор» – это социальный проект, который собирает неравнодушных людей из IT-сферы: тех, кто уже сдает кровь или готов попробовать. Он помогает людям разобраться в вопросах донорства и два раза в год проводит неделю IT-донора, когда IT-специалисты идут и сдают кровь.