Новосибирцы в числе первых увидят фильм об известном дзюдоисте и паралимпийце Олеге Крецуле

В субботу, 9 декабря, в 19.00 в Центре культуры и отдыха «Победа» состоится спецпоказ драмы «Крецул» (18+), снятой кинокомпаниями WISH Media и METRAFILMS при поддержке видеосервиса Wink от «Ростелекома». Новосибирцы в числе первых увидят фильм о знаменитом дзюдоисте и паралимпийце Олеге Крецуле — в официальный кинопрокат картина выйдет через неделю.

После премьеры зрители смогут поделиться впечатлениями от просмотра и обсудить фильм с продюссером Анной Шалашиной, специально приехавшей в Новосибирск, а также с исполнителями главных ролей Сергеем Волковым и Владимиром Гарцуновым, которые подключатся по видеосвязи.

Дебютная работа режиссера Александры Лихачевой драма «Крецул» — это не просто биография, это история преодоления, торжества силы духа и настоящей преданной дружбы. В возрасте 22 лет мастер спорта, вице-чемпион Европы и участник Олимпиады в Атланте Олег Крецул через несколько дней после свадьбы попадает в страшную аварию. Молодая жена погибает, а он навсегда лишается зрения.

Вернуться к жизни главному герою поможет друг Виталий, благодаря его поддержке спортсмен найдет в себе силы восстановиться и продолжить заниматься дзюдо. Позже он одержит множество побед и выиграет Паралимпиаду в Пекине.

«Эта история подтверждает известную фразу “Падая и вставая, ты растешь”. На турнирах по дзюдо мне приходилось встречаться с Олегом Крецулом. Он тренировался вместе с действующими спортсменами, не имеющими ограничений по здоровью, и всегда максимально выкладывался, полностью отдавался процессу», — отметил заслуженный тренер России, главный тренер сборной Новосибирской области по дзюдо Вячеслав Юдаев.

Новосибирск стал одним из трёх городов, жители которых смогут увидеть фильм раньше остальных. Символично, что дата предпоказа совпала с проведением в городе традиционного всероссийского турнира по дзюдо «Дружба народов».

«Наша компания активно поддерживает проекты, направленные на популяризацию спорта и здорового образа жизни. Уверен, что этот фильм станет для многих источником вдохновения к новым свершениям, импульсом к действию и работе над собой. После кинопроката драму можно будет увидеть в нашем видеосервисе Wink», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

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