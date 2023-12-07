«СИБАГРО» наращивает темпы производства инкубационного яйца

Компания «Сибагро» на 90% заместила импорт инкубационных яиц. Новое подразделение «Сибагро», специализирующееся на производстве инкубационных яиц, заработало в Кемеровской области и уже обеспечивает 90% потребностей холдинга в продукте, который ранее поступал из-за рубежа – Турции и Португалии.

Уточняется, что Ясногорское отделение птицефабрики специализируется на выращивании собственного родительского стада для производства самого важного продукта, из которого потом получается основное поголовье птицефабрики. На данный момент компания пока импортирует 10% инкубационных яиц, но в будущем планирует полностью отказаться от зарубежных поставок.

Ясногорское отделение птицефабрики, являющееся неотъемлемой частью нового подразделения, специализируется на выращивании собственного родительского стада, которое становится основой для производства ключевого продукта. Этот инновационный подход позволяет компании контролировать весь цикл производства, обеспечивая высокое качество и устойчивость предлагаемого продукта.

В подразделении Томской птицефабрики «Сибагро», расположенном в Кемеровской области введены в эксплуатацию все корпуса по производству инкубационных яиц.

«В текущем году запущены все корпуса, которые были запланированы. Птица заселена своевременно, – рассказывает начальник цеха по производству инкубационного яйца Ильдар Муслимов. – Самая главная задача сейчас – это выйти на плановые показатели по производству инкубационного яйца и выводу кондиционного молодняка».

На замену зарубежного инкубационного яйца, которое ранее закупали у Турции и Португалии, теперь приходит собственный продукт. Ясногорское отделение специализируется на выращивании собственного родительского стада для производства самого важного продукта, из которого потом получается основного поголовье птицефабрики.

Сегодня предприятие закрывает потребность компании в инкубационном яйце на 90%. В будущем планируется полностью отказаться от зарубежных поставок. Собственное производство также позволит исключить риск занесения инфекционных заболеваний через импортный материал и снизить затраты на проведение ветеринарных мероприятий.

Напомним, Кемеровская площадка вошла в состав компании в 2022 году, благодаря чему на территории сельского поселения появилось около 150 новых рабочих мест. Сегодня птицефабрика состоит из 48 корпусов и вспомогательных помещений. Поголовье родительского стада насчитывает 175 500 птиц, которые производят более 5 миллионов инкубационных яиц в месяц. Но, сотрудники птицефабрики признаются, что это не предел, и они постоянно работают над улучшением показателей продуктивности родительского поголовья – корректируют микроклимат, технологию производства, световую программу.

В планах Томской птицефабрики на ближайший период – введение в эксплуатацию двух корпусов для содержания петухов, а также запуск нового яйцесклада и кормосклада силосного типа с весовой для комфортного кормления птиц.

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