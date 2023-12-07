«Синема Парк» ТРЦ «Сан Сити» готовится к премьере финальной части «Честный Развод. Бенефис»

Премьера финальной части кинофраншизы «Честный развод. Бенефис» в «Синема Парк» ТРЦ «Сан Сити».

10 декабря в 18:00 в кинотеатре «Синема Парк» ТРЦ «Сан Сити» состоится премьера третьей и завершающей части популярной кинофраншизы «Честный развод. Бенефис». Эта история расскажет зрителям о том, что у каждой семьи есть свои секреты счастья, даже если они строятся на небольших «разводах».

В фильме главные роли вновь исполнили Агата Муцениеце и Александр Робак. К звездному касту третьей части присоединился народный артист России и телеведущий Леонид Якубович, сыгравший роль отца Миланы, которого героиня не видела с 4 лет.

В предыдущих частях франшизы каждый из главных героев приходил к реализации своей мечты благодаря «разводу» другого. В третьей части сценарий принимает новый поворот, разводя уже обоих персонажей отца Миланы, Альберта Плехова (Леонид Якубович). Появившийся «как снег на голову» спустя 30 лет, он тоже имеет свою мечту и, возможно, последний шанс на ее реализацию. Однако для этого ему, кажется, придется обмануть свою вновь обретенную дочь и ее семью.

Леонид Якубович, народный артист России, давно стал именем, знакомым каждому жителю страны благодаря бессменному ведению старейшего шоу на российском телевидении. В «Честном разводе. Бенефис» он впервые исполнил главную роль в кино. История его персонажа Альберта Плехова переплетается с творческой биографией Леонида Аркадьевича: много лет работая актером и режиссером в провинциальном театре, Альберт пытается найти возможность реализовать большую постановку собственного сочинения.

В широкий прокат фильм выходит с 14 декабря 2023г.

Билеты можно приобрести на официальном сайте.

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