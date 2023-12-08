Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером экологического фестиваля

Банк Уралсиб выступил партнером VII Международного экологического фестиваля «Будущее в руках живущих», проходящего с 5 по 9 декабря 2023 года в г. Новосибирске.

Учредителем фестиваля выступила Администрация Новосибирского района Новосибирской области, организаторами – Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области, бюджетные учреждения дополнительного образования и образовательные учреждения Новосибирской и Кемеровской области, при поддержке научного сообщества.

В программу фестиваля этого года вошли межрегиональная научно-практическая конференция «Время думать иначе», конкурс агитбригад «Землянам чистую планету», театрализованный конкурс для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Я и мир вокруг меня», творческий конкурс видеороликов «НЭП: наши экологические проблемы», флешмоб «Мы покормим птиц зимой». В нескольких секциях конференции были представлены научно-исследовательские проекты школьников, направленные на выявление и решение актуальных экологических проблем современного мира, также была организована секция для педагогов «Наставничество: калейдоскоп педагогических идей». В работе жюри, которое оценивало работы участников в различных творческих конкурсах, принял участие представитель Банка Уралсиб.

«Банк Уралсиб в третий раз становится партнером международного экологического фестиваля «Будущее в руках, живущих». Мы понимаем важность экологического образования подрастающего поколения и повышения экологической культуры молодежи. Я уверена, что бизнес должен поддерживать это важное для общества направление», – отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Наталья Голубева.

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