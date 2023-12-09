«Не очень здоров, но годен»: как Минобороны изменит требования к призывникам

Требования к здоровью призывников и контрактников России снова снижаются.

Ранее, в мае текущего 2023 года в нашей стране уже был принят законопроект, позволяющий ограниченно годным гражданам заключить контракт с российской армией в период мобилизации, военного положения и в военное время.

В текущий момент Минобороны РФ ведёт речь о внесении изменений в «Положение о военно-врачебной экспертизе». В военном ведомстве намерены сократить список заболеваний, с которыми можно быть призванным на срочную службу, служить по контракту и попасть в мобилизационный резерв, пишет дзен-канал «Новые известия».

Поводом к снижению требований к российским призывникам стала «организация проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы, в том числе с учетом опыта специальной военной операции».

Однако военные врачи отнеслись к этой идее негативно. Они единодушно прогнозируют увеличение числа больных призывников и контрактников, лечение которых, по их наблюдениям, ложится тяжелым грузом на госпитали: «Как с сердечно-сосудистой патологией пробежать марш-бросок? После этого сразу в медсанчасть! Все эти проблемы со здоровьем лягут в первую очередь на командиров, которые вместо выполнения боевых задач будут вынуждены заниматься лечением бойцов», уверен военный врач, доктор медицинских наук Денис Иванов.

Но окончательное решение будет принимать Минобороны.