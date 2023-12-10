В День героев Отечества мэр Новосибирской области возложил цветы к бюсту Покрышкина

Анатолий Локоть возложил цветы к бюсту маршала Александра Покрышкина.

9 декабря в Новосибирской области прошло торжественное празднование Дня героев Отечества. Мэр Новосибирской области Анатолий Локоть возложил цветы к бюсту маршала Александра Покрышкина.

Пресс-служба регионального правительства напомнила о том, что в годы Великой Отечественной войны на фронт из Новосибирской области ушли более 600 000 человек. В регионе укомплектовали четыре дивизии, десять бригад, семь полков, 62 роты, 24 различные команды. Маршал авиации Александр Покрышкин трижды удостоен звезды героя, шесть человек получили ордена Славы всех трёх степеней.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть занял 64 место в национальном рейтинге.