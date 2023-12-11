Новогодние «Щелкунчики» в НОВАТе

Приходите в НОВАТ, чтобы зарядиться праздничным настроением! Поверить в чудеса поможет сказочный балет Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в хореографии Юрия Григоровича, который будет идти в НОВАТе каждый день, начиная с 19 декабря!

В декабре, январе и феврале для новосибирцев и гостей города пройдут 27 показов легендарного балета Юрия Григоровича, который во всем мие считается эталонным прочтением партитуры Чайковского! Билеты разлетаются на глазах, успейте занять лучшие места!

Кроме того, в афише вас ждут и другие яркие оперные и балетные спектакли — все подробности на сайте театра!

Кроме того, в афише вас ждут и другие яркие оперные и балетные спектакли — все подробности на сайте театра!

Спектакли участвуют в программе «Пушкинская карта»

Билеты – на официальном сайте novat.ru, в мобильном приложении и в кассе театра.

До встречи в НОВАТе!

Реклама. НОВАТ. LjN8KWZno