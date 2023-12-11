Новогодние «Щелкунчики» в НОВАТе

Приходите в НОВАТ, чтобы зарядиться праздничным настроением! Поверить в чудеса поможет сказочный балет Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в хореографии Юрия Григоровича, который будет идти в НОВАТе каждый день, начиная с 19 декабря!
В декабре, январе и феврале для новосибирцев и гостей города пройдут 27 показов легендарного балета Юрия Григоровича, который во всем мие считается эталонным прочтением партитуры Чайковского! Билеты разлетаются на глазах, успейте занять лучшие места!
Кроме того, в афише вас ждут и другие яркие оперные и балетные спектакли — все подробности на сайте театра!
Кроме того, в афише вас ждут и другие яркие оперные и балетные спектакли — все подробности на сайте театра!
Спектакли участвуют в программе «Пушкинская карта»
Билеты – на официальном сайте novat.ru, в мобильном приложении и в кассе театра.
До встречи в НОВАТе!
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