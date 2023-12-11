Билайн BeeInvestor: новосибирские студенты победили в кейс-чемпионате компании и готовятся к стажировке в 2024 году

Билайн провел кейс-чемпионат BeeInvestor среди студентов Новосибирского государственного университета. В конце ноября состоялся финал: команда победителей из восьми студентов получили приглашение на оплачиваемую стажировку в компанию в следующем году.

В кейс-чемпионате приняли участие 11 команд, суммарно это 56 человек. В финал прошли восемь команд и 42 человека первого, второго и третьего курсов различных направлений подготовки.

Для подготовки к кейс-чемпионату студенты на протяжении двух месяцев проходили образовательный интенсив от экспертов билайна, где они узнавали о продуктах и услугах компании, потребностях, которые они закрывают, погружались в теорию и практику ведения переговоров, отрабатывали навыки публичных выступлений, разбирали примеры реальных кейсов.

В финале чемпионата участники должны были представить собственное решение реальных бизнес-кейсов, с которыми сталкиваются сотрудники крупных компаний. Итоговый балл складывался из двух критериев: публичное выступление и ответы команды на вопросы экспертов.

Победителем кейс-чемпионата стала команда «Black and Yellow» (с англ. «Черный и желтый»). Участники команды-победителя: Стуков Тимофей Григорьевич, Орлов Александр Антонович, Найденова Анна Федоровна, Касик Михаил Александрович, Федин Александр Александрович. В 2024 году студенты-победители начнут стажировку по различным направлениям в билайне: продукты и маркетинг розничного бизнеса, техническая поддержка В2В продаж и управление проектами, маркетинг бизнес-сегмента и бизнес-анализа, работа со средним и малым бизнесом.

Татьяна Юрьевна Богомолова, декан Экономического факультета НГУ:

«Важно задуматься о том, чтобы стать неодномерным человеком. Но чтобы стать неодномерным человеком, нужно иметь очень широкий кругозор и, действительно, формировать в себе критическое мышление к тому, чтобы оценивать свои поступки, информацию, которая вам приходит, рассматривать варианты путей дальнейшего развития, которые у вас впереди. Благодарю наших партнеров — все мы вместе работаем над тем, чтобы жизнь становилась все лучше».

Максим Шарков, региональный директор Восточного региона в билайне:

«За весь период кейс чемпионата, я уверен, все получили удовольствие. Это не первый наш совместный проект с НГУ — наше сотрудничество всегда очень позитивное и эффективное — спасибо коллегам за неравнодушие. Сотрудничество с профильными вузами, такими как НГУ, для нас является стратегически важным: вместе мы развиваем отрасль, предоставляем молодым специалистам качественную практическую часть и возможность проверить свои знания и навыки на практике. Мы поздравляем победителей и ждем на стажировке в билайне».

Реклама. ПАО «ВымпелКом». ИНН 7713076301. LatgC1pQq