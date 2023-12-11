Новикомбанк стал лауреатом премии Национального конкурса GPM Awards Russia 2023

07 декабря в Москве состоялась конференция GPM Awards Russia 2023, в рамках которой были награждены победители одноименного конкурса. Премия GPM Awards Russia 2023 по направлению «Люди» вручена Председателю Правления Новикомбанка Елене Георгиевой за Политику в области социальной направленности банковских продуктов.

В 2023 году Национальный конкурс профессионального проектного управления в сфере устойчивого развития GPM Awards Russia представлен четырьмя направлениями: «Проекты», «Исследования», «Люди», Green Office Awards. Все эти направления объединяет единое стремление, выраженное в общей миссии конкурса — способствовать формированию в Российской Федерации культуры проектного управления в организациях и проектного мышления у специалистов в сфере устойчивого развития.

Новикомбанк, дочерний банк Госкорпорации Ростех и опорный банк промышленности, принял участие в конкурсе GPM Awards Russia по направлению «Люди», которое было инициировано в 2022 году с целью предоставить возможность профессионалам своего дела рассказать о собственном вкладе в развитие передовых практик в сфере управления проектами, устойчивого развития и ESG-трансформации.

В рамках конкурса Новикомбанк представил Политику в области социальной направленности банковских продуктов. Старший вице-президент Новикомбанка Анна Лаврентьева, выступая на конференции, подчеркнула, что разработанное совместно с акционером в 2022 году комплексное решение является продолжением корпоративной социальной политики Госкорпорации, которая направлена на привлечение высококвалифицированных рабочих и инженерных кадров, создание для специалистов условий, способствующих их личному и профессиональному росту. Высокая социальная ответственность — один из основных ключевых принципов деятельности Корпорации. Также Анна Лаврентьева представила предложения, направленные на привлечение и удержание кадрового ресурса в целях обеспечения экономики квалифицированными кадрами, работниками с новыми промышленно-ориентированными компетенциями.

Ранее Национальное рейтинговое агентство (НРА) подтвердило соответствие политики Новикомбанка в области социальной направленности банковских продуктов международным и национальным принципам, стандартам и критериям в сфере устойчивого развития и социальной ответственности. На высокую оценку повлияло наличие у Новикомбанка стимулирующих финансовых продуктов для сотрудников промышленности и участие в программах профессионального развития молодых инженеров.

Реализация Политики способствует достижению целей национального развития Российской Федерации и направлена на решение таких задач, как поступательный и устойчивый экономический рост, повышение занятости и производительности труда, достойная работа. Среди социальных приоритетов Новикомбанка – поддержка действующих работников предприятий через преференциальные программы, что позволяет создать комфортную социальную среду и возможность карьерного роста, а также комплексная система подготовки новых кадров для промышленности через взаимодействие со школами, профильными вузами и объединениями.

Ключевые принципы Политики в области социальной направленности банковских продуктов Новикомбанка — понятность, прозрачность, эффективность и индивидуальный подход к потребностям клиентов. Этим принципам полностью отвечают разработанные совместно с Госкорпорацией «Ростех» «Социально-платёжная карта работника Ростеха» и программа «Развитие», позволяющая предприятиям поощрять своих сотрудников через розничные продукты банка с дополнительными льготными условиями.

«Мы благодарим организаторов конкурса GPM Awards Russia 2023 за высокую оценку нашей деятельности в области социальной направленности банковских продуктов. Политика по социальной направленности – уникальный проект, позволяющий систематизировать широкий спектр решений в этой области. Фокусируясь на вопросах развития человеческого капитала, мы постоянно разрабатываем действительно важные и полезные банковские продукты для сотрудников предприятий, поддерживая программы профессионального развития молодых инженеров, обучая работников финансовой грамотности», — прокомментировала председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

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