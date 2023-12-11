Новогоднее зелье: топ-5 ароматов Mon Parfum, создающих праздничное настроение

На календаре уже 11 декабря, а это значит, что пришло время выбирать подарки на Новый год. Полки магазинов переполнены праздничными наборами шампуней, конфет и носков, однако действительно приятным и полезным сюрпризом для мужчин и женщин станет индивидуальный аромат.

В тренде предстоящего года — цитрусовые ароматы в самых необычных сочетаниях. Они подходят как для женщин, так и для мужчин. Корреспондент «Сиб.фм» составил топ-5 ароматов от Mon Parfum, которые помогут зарядиться новогодней атмосферой.

Tepidarium

Этот аромат представляет итальянский бренд CALE FRAGRANZE D`AUTORE. Tepidarium — название теплой комнаты в римских термах, где собиралась городская публика для расслабленного отдыха и непринужденной беседы. Аромат встречает сочными цитрусами и лёгкой алкогольной нотой со сливочными оттенками пина-колады. Аромат-праздник! Он подойдёт тем, кто отмечает Новый год не в холоде, а под жарким тропическим солнцем.

Laboratorio Olfattivo Mandarino

По-настоящему новогодний аромат погрузит вас в атмосферу ожидания чуда. Композиция открывается свежим мандарином, в центре звучит сладкими терпковато-пряными нотами спелых душистых ягод чёрной смородины и завершается чувственными оттенками нежного белого мускуса.

Old Taboo

В основу композиции от SIR PARFUMER DNA 2030 легла так называемая «Битва апельсинов» — старая итальянская традиция. Несколько сотен человек забрасывают друг друга тоннами спелых сицилийских апельсинов. Тропическое звучание аромата стартует аккордами маракуйи, персика и кориандра, постепенно раскрываясь сочным лимоном, яблоком и фруктами. В базе композиции — мускус, амбра и пачули. Этот аромат наверняка оценят любители Dahab от арабской марки Kajal.

HESPERIA

Его представляет недавно пришедший на российских рынок итальянский нишевый бренд Brera6. Самая яркая сторона этой парфюмерной композиции — её пронзительная цитрусово-травяная свежесть и холодная кристаллическая текстура. С их помощью словно имитируется ледяное безмолвие космоса, увлекая в свою бесконечность, в таинственный, полуфантастический мир.

ICE — BOREAL

Аромат принадлежит французской марке FIILIT Parfum du Voyage — снег, холод, морозная свежесть. Это ода чудесной магии северного сияния, которое завораживает словно приворотное зелье, изготовленное скандинавской богиней любви Фреей. Современный белый древесный аромат, заключенный под кристаллами воды. Глоток этой ледяной воды ICE — BOREAL подарит ощущение вечной молодости.

Подари ароматную экскурсию близкому человеку, приобретя сертификат от трёх до 20 тысяч рублей в бутике.

Больше удивительных ароматов Mon Parfum можно увидеть в официальном Telegram-канале компании.

Mon Parfum

Новосибирск, ул. Кирова 25, 2 этаж (над «Бахетле»).

Телефон: 8-953-763-47-97

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