«Ростелеком» и Правительство Забайкальского края обсудили вопросы развития региона

В Чите состоялась рабочая встреча губернатора Забайкальского края Александра Осипова, членов правительства региона и вице-президента, директора Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николая Зенина. Обсуждался вопрос цифровой трансформации региона.

В частности, речь шла о внедрении инноваций в различные отрасли хозяйства, создании аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», а также цифровизации транспортной отрасли Забайкалья.

Губернатор Забайкалья Александр Осипов по итогам встречи отметил, что специалистам «Ростелекома» совместно с правительством региона для реализации предложенных программ необходимо оценить силы и средства — по возможности сократить сроки реализации.

«Мы обсудили проекты, которые уже реализуются в крае совместно с «Ростелекомом», и варианты дальнейшей работы по ним. В ближайшее время будет определен перечень новых проектов, которые будем развивать в нашем регионе. Это “Безопасный город” и “Безопасный регион”, которые затронут наиболее жизненно важные сферы, в том числе безопасность дорожного движения, жилищно-коммунальное хозяйство, а также пункты весового контроля для сохранения наших региональных дорог. Все они улучшат жизнь наших граждан и повысят безопасность», — рассказал по итогам встречи вице-премьер правительства Забайкальского края Алексей Гончаров.

В рамках мероприятия были рассмотрены готовые ИТ-решения «Ростелекома», которые позволят повысить уровень комфорта и безопасности населения края, привлекут в регион инвестиции и помогут минимизировать последствия чрезвычайных ситуаций.

«Наша компания в партнерстве с государством и бизнесом реализует масштабные проекты по цифровизации регионов, направленные на повышение качества жизни населения. У “Ростелекома” есть все необходимые ресурсы и опыт для решения сложных инфраструктурных задач. Сегодня мы обсудили внедрение центра обработки данных в Забайкальском крае, применение нашей платформы видеонаблюдения, а также проект “Безопасный регион”, который позволит обеспечить мониторинг пожаробезопасности, паводковой ситуации и оповещение населения в случае ЧС», — подчеркнул вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

По предварительной оценке экспертов, внедрение системы мониторинга паводковой ситуации, благодаря установке гидропостов и оперативному реагированию, позволит снизить ущерб от наводнений, а мониторинг лесных пожаров поможет своевременно реагировать на очаги возгораний.

Также участники встречи подвели итоги цифровизации сёл края, в том числе по федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0). Программа предполагает появление сотовой связи и беспроводного интернета четвертого поколения (LTE/4G) в населенных пунктах численностью от 100 до 500 человек.

«По проекту УЦН 2.0 построено в регионе более 200 км оптических линий связи, надежная связь появилась в 50 населенных пунктах. По программе развития центров экономического роста мы совместно с “Ростелекомом” строим оптические линии связи и подключаем домохозяйства в районах края к современным и качественным услугам связи», — сообщил Иван Ларионов, исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края.

Итогом встречи стал ряд договоренностей между Правительством Забайкальского края и ПАО «Ростелеком» о сотрудничестве в реализации проектов по развитию цифровой инфраструктуры региона.

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