«Сибагро» модернизирует Кудряшовский мясокомбинат

Компания «Сибагро» на треть увеличит производственные мощности Кудряшовского мясокомбината, в связи с планами развития экспортного направления в Китай. Переговоры о будущих поставках уже ведутся.

– Инициатива исходит от китайской стороны. Уже прошло несколько деловых встреч с предпринимателями провинции Гуанчжоу. Их особенно интересует наш ассортимент субпродуктов, то есть это те позиции, которые у российских потребителей не пользуются повышенным спросом, – пояснил исполнительный директор компании «Сибагро» Виталий Павлюк. – Пока еще рано говорить о сроках поставок, развитие нового экспортного направления не быстрый процесс и на него влияет много факторов. В первую очередь нам необходимо завершить обязательную аттестацию новосибирской площадки у российской и китайской сторон.

На мясокомбинате модернизируют линии обвалки и охлажденной продукции. Это позволит увеличить производственные мощности предприятия и начать производить экспортные позиции.

– В начале января следующего года нам предстоит преобразовать под новые объемы технологические процессы на обвалке, увеличить техническую возможность в области холодообеспечения самого предприятия, – пояснил директор Кудряшовского мясокомбината Павел Лебедев.

На время модернизации эти линии будут остановлены. Остальные цеха, в том числе колбасное производство, продолжат работать в обычном режиме.

На потребителях временное прекращение выпуска охлажденной продукции никак не скажется, поскольку эти объемы будут закрывать другие мясоперерабатывающие площадки «Сибагро».

Кудряшовский мясокомбинат «Сибагро». Работает с 2009 года. В 2019 вошел в состав «Сибагро». Основу ассортимента составляют крупнокусковые, порционные и мелкокусковые полуфабрикаты из охлажденной свинины. Объемы производства: 8 000 тонн колбас и деликатесов в год, 4 300 тонн полуфабрикатов в год, продукция обвалки – 31 000 тонн в год.

«Сибагро» — агропромышленная федеральная компания, специализирующаяся на производстве свинины, колбас, деликатесов, курицы и яйца. В состав входят 14 предприятий в Томской, Новосибирской, Свердловской, Курганской, Кемеровской, Тюменской, Белгородской, Курской областях, Красноярском крае и республике Бурятия — это 8 свинокомплексов, 3 мясокомбината, головное подразделение, растениеводческое предприятие и птицефабрика. Общий земельный фонд составляет более 300 тысяч га – это позволяет выращивать с/х культуры для производства собственных комбикормов. Объемы производства: 1, 77 миллиона голов свиней, 388 тысяч тонн свинины в год.

Реклама. АО «Кудряшовское». LjN8KUwom