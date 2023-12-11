Снять деньги без банкомата: жители Новосибирской области приходят за наличными на почту

С начала 2023 г. с помощью банковских терминалов (POS-терминалы) в почтовых отделениях жители области сняли наличные с карт почти 54 000 раз.

Получить наличные с карты можно в ближайшем почтовом отделении. Для этого клиент прикладывает карту к устройству, а необходимую сумму ему выдаёт сотрудник. Причём можно снять не «круглую» сумму, а с точностью до копейки, что особенно ценят клиенты старшего возраста. Чаще всего этой услугой пользуются жители Новосибирского, Карасукского и Ордынского районов ― 13 900, 6 850 и 6 000 раз соответственно.

Банковские терминалы в областных почтовых отделениях появились в 2016 г. Сегодня их в регионе уже 920, из них 469 POS-терминалов размещаются в сельских почтовых отделениях. Терминалы пользуются большим спросом, особенно у жителей небольших населённых пунктов. Средняя сумма выдачи наличных составляет 7 050 руб., а внесения – 7 700 руб.

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