В Новосибирской области поезд насмерть сбил стадо косуль

7 туш мёртвых косуль были найдены в Чулыме Новосибирской области.

В социальной сети “ВКонтакте” в группе “ЧП Новосибирск” опубликовали жуткое видео, где на рельсах и на снегу растеклось большое количество крови.

Автор ролика бурно комментировал увиденное и сообщил о том, что поезд сбил животных — ими оказались косули, которые, вероятнее всего, пытались перебежать по рельсам. Автором было насчитано 7 туш погибших животных.

Инцидент произошёл в Чулыме Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирской области водитель сбил насмерть косулю.