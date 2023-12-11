ВТБ перевел крупных клиентов в систему «ВТБ Бизнес-онлайн»

ВТБ завершил миграцию клиентов в новую систему дистанционного банковского обслуживания для крупного бизнеса «ВТБ Бизнес-онлайн». Об этом сообщил руководитель департамента транзакционного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Александр Боциев.

Новая версия ДБО – собственная разработка банка, которая соответствует ключевым рыночным трендам и учитывает лучшие российские и мировые практики. В системе клиентам доступна широкая продуктовая линейка онлайн: расчетно-кассовое обслуживание, зарплатный проект, размещение средств, управление ликвидностью, гибкая настройка полномочий и другие сервисы.

Гибкая ролевая модель обеспечивает работу пользователя со всеми организациями в режиме «одного окна». Передовые технологии позволяют обеспечить стабильность системы для клиентов, отправляющих более 100 тысяч платежей в день.

«ВТБ Бизнес-онлайн» представляет собой современный высокотехнологичный формат дистанционного банковского обслуживания, поддерживает все современные операционные системы и браузеры, прямую интеграцию с ERP-системами с поддержкой OpenAPI и международных форматов ISO20022. Обновленная версия стала удобнее для пользователей, обладает расширенным функционалом, кастомизируемым интерфейсом и понятной навигацией.

Платформа новой системы «ВТБ Бизнес-онлайн» построена на архитектуре микросервисов, что обеспечивает надежность и бесперебойность работы. Кроме того, такое архитектурное решение позволяет оперативно наращивать производительность системы в зависимости от нагрузки и количества пользователей.

«В процессе разработки системы мы изучили потребности и пожелания наших клиентов, учли тенденции развития дистанционных банковских каналов в России и мире. Поместив в центр внимания клиента и его пожелания, мы смогли создать современную, полнофункциональную систему дистанционного банковского обслуживания, которая понятна и удобна в использовании. На текущий момент все клиенты ВТБ сегмента «крупный бизнес» переведены в новую систему ДБО, которая непрерывно развивается с учетом обратной связи пользователей. Далее мы планируем перевести в «ВТБ Бизнес-онлайн» и крупнейших клиентов банка «Открытие», что обеспечит им доступ к новым продуктовым и технологическим возможностям в рамках процесса интеграции», – отметил Александр Боциев.

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