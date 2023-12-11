«Здесь будет город-сад»: Дмитрий Харатьян принял участие в презентации нового жилого комплекса и городского сквера

В Новосибирске прошла презентация жилого комплекса «Тайм Сквер». Ведущими мероприятия, организованного одним из крупнейших девелоперов Новосибирска — «Сибирь Девелопмент», стали артист театра и кино Дмитрий Харатьян и актриса «Красного факела» Дарья Емельянова.

Мероприятие стало настоящим праздником и соответствовало премиальному статусу нового жилого комплекса и месту его расположения. Речь идет о территории за ТРК Ройял Парк. Долгое время этот участок не поддавался масштабным реконструкциям, теперь же данная локация становится престижным и привлекательным местом для жизни.

Чтобы участники мероприятия могли оценить масштаб и значимость преобразований, которые с 2007 г. проводит здесь «Сибирь Девелопмент», в ходе презентации рассказали не только о преимуществах нового комплекса — уже 7-го проекта данного девелоперского бренда, но и об истории самой локации. Гости презентации узнали и о том, почему место в непосредственной близости к центру города, в одном из самых зеленых и престижных районов с отличной социальной инфраструктурой и транспортной доступностью, долгое время не поддавалась преобразованиям — и каковы его перспективы сейчас.

Прозвучало немало интересных исторических фактов. В частности, о том, что когда-то здесь был заповедный лес, а территория принадлежала императорской семье. А также о том, что еще первым генпланом города (1927 г.) эта территория была определена под зелёную зону, но проект осуществить не удалось. Как и полноценную городскую застройку — долгое время здесь превалировал исторически сложившийся и обветшавший частный сектор.

Причиной такого отставания стал сложный неровный рельеф в пойме реки Ельцовки-1 — кольцевой лог, со всех сторон окруженный оврагами. С годами развитие окружающих территорий только усложнило ситуацию. Для освоения участка необходимо было учитывать транспортные магистрали поблизости, а также окружающую застройку. Справиться с решением таких непростых задач под силу только профессионалам действительно высочайшего уровня.

Поэтому к решению проблемы руководство города подключило надежного девелопера — «Сибирь Девелопмент», который с самого своего основания в 2005 г. специализировался на комплексных, сложных, нестандартных проектах.

И дело сдвинулось с места. Была расселена большая часть частного сектора, на месте которого возвели несколько современных жилых комплексов. Рельеф выровняли до уровня улицы Галущака. Это позволило запланировать на этой территории развитие социальной инфраструктуры. Архитектурной доминантой локации призван стать жилой комплекс «Тайм Сквер». Рядом с ним появится новая муниципальная школа. А на прилегающей территории, на площади около 2 га, разобьют городской сквер, который, как ожидается, станет новым зеленым центром притяжения горожан. Во время мероприятия участникам было предложено проголосовать за варианты названия нового сквера. Большинство голосов получило название «Тайм Сквер» — оно символизирует связь времён, вечный природный цикл и красоту окружающего мира в любой из сезонов года.

Проект благоустройства территории реализуется девелоперами совместно с мэрией Новосибирска. «Я рада, что в последнее время в Новосибирске появляются не просто строители, но строители-благоустроители, которые задумываются о том, кто будет жить в построенных ими домах, какие потребности у этих людей, и о том, чтобы вокруг этих домов тоже было хорошо. Чтобы город стал еще краше и интереснее», — отметила в приветственном слове вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

«СИБИРЬ ДЕВЕЛОПМЕНТ»:

Офис продаж: Красный проспект, 200, оф. 1110;

Телефон: (383) 388-72-79.

тайм-сквер.рф.

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