Актёр Павел Деревянко прочитает пикантные истории писателя Александра Цыпкина в Новосибирске

В конце декабря новосибирцы услышат пикантные истории от звёздного актёра и знаменитого писателя.

Отвлечься от годовых отчётов, бесконечных пробок и предновогодней суеты бывает непросто. Однако в столице Сибири есть место, где можно забыть о рутине и проникнуться жизненными историями россиян. 20 и 21 декабря популярный писатель Александр Цыпкин выступит в Новосибирске с программой «БеспринцЫпные чтения». Билеты на мероприятие станут приятным подарком на Новый год для любителей культурно провести вечер.

Александр Цыпкин, российский писатель, драматург и сценарист, впервые появился на литературной сцене в 2015 году со своим сборником рассказов «Женщины непреклонного возраста и другие беспринцЫпные истории». Книга была настолько успешной, что общий тираж ее экземпляров превысил уже 500 тысяч. Рассказы Цыпкина были переведены на несколько языков, включая английский, французский, немецкий, болгарский, латышский и китайский.

Особенно известен Александр Цыпкин в Новосибирске. Его проект «Непровинция» включает эпизод о нашем городе и рассказывает истории различных российских городов. В рамках этого проекта был поставлен спектакль "Люди своевременных взглядов" (18+), основанный на произведениях Цыпкина, который прошел в новосибирском театре «Красный факел».

«Я к Новосибирску пристрастен, потому что в ведущем театре Новосибирска идет спектакль по моей пьесе. И для меня это большая честь», — отметил Александр Цыпкин.

Уже более семи лет Александр Цыпкин гастролирует по России, Европе, США и Канаде со своим литературно-театральным проектом «БеспринцЫпные чтения». Он читает свою прозу на сцене вместе с профессиональными актерами. Это особенность его концертов, которую зрители отмечают.

Александр Цыпкин и продюсер Анастасия Приц собрали сотни писателей и актеров для участия в проекте. Среди них такие известные имена, как Константин Хабенский, Павел Деревянко, Сергей Гармаш, Ингеборга Дапкунайте, Гоша Куценко, Анна Михалкова, Сергей Бурунов и многие другие.

Комедия секс-положений о судьбах Родины

20 декабря в 19:00 в Доме ученых СО РАН Александр Цыпкин выступит с программой «"Децимация на Стиксе" и другие неопубликованные рассказы» — это нашумевшая антиутопия о жестоком социальном эксперименте в обществе будущего.

О других произведениях в программе пока ничего неизвестно, автор держит их названия в секрете. Кроме того, этих рассказов ещё нет ни в одном сборнике Цыпкина — эксклюзивные истории новосибирцы услышат первыми.

Как подчёркивает поклонница писателя Варвара, писатель показывает пикантные ситуации с юмористической стороны. Однако постепенно смешное перерастает в грустное.

«Комедии секс-положений плавно переходят в размышления о судьбах нашей Родины. Но в любом рассказе, даже самой маленькой зарисовке одним штрихом, заметен автор — его неравнодушие, искренность, умение обнаружить важное в обыденной ситуации. Автор видит людей, и они ему интересны. Иногда даже чуть завидуешь питерцам, о которых Цыпкин говорит с особой теплотой и гордостью», — рассказывает девушка.

Стоимость билетов на программу «"Децимация на Стиксе" и другие неопубликованные рассказы» составляет от 1800 до 4800 рублей. Их можно купить по ссылке.

Ирония и недетский смысл

21 декабря в 19:00 в ДК железнодорожников Александр Цыпкин и актёр сериала «Беспринципные» (18+) Павел Деревянко представят программу «БеспринцЫпные чтения».

Павел Деревянко мастерски представит зрителям разных персонажей лиричных, ироничных и жизненных рассказов Цыпкина. Зрители программы с головой погрузятся в истории героев и почувствуют себя частью происходящего.

«Посещение моноспектакля “БеспринцЫпные чтения” стало таким событием — легким, добрым и светлым, но в то же самое время наполненным недетским смыслом и умной ироничной шуткой, заставляющей засмеяться и совсем немного, для полноты чувств, погрустить», — пишет зрительница Мила.

Стоимость билетов на программу «БеспринцЫпные чтения» составляет от 2000 до 7000 рублей. Их можно купить по ссылке.

18+

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