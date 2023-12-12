«Дорожное радио» разыгрывает среди жителей Новосибирска по 5000 рублей 

С 20 ноября по 15 декабря «Дорожное радио» на 102.0 FM дарит своим слушателям в Новосибирске круглую сумму. Приз в 5000 рублей может получить любой желающий.

Для участия в розыгрыше достаточно внимательно следить за эфиром — в течение дня прозвучат подсказки, какая песня звезды «Дорожного радио» принесёт победу счастливчику. После специального сигнала в 10:35, 14:35 и 17:35 нужно первым дозвониться на номер +7 (383) 331-10-20 и выбрать из двух хитов правильный вариант.

Информация о песне, приносящей удачу, также будет размещена на dorognoe.ru. Больше об этой и других акциях — в эфире «Дорожного радио» в Новосибирске.

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Дорожное радио-Новосибирск

ИНН 5405340734

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