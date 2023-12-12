Эпичное приключение: всероссийская премьера мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли» пройдёт в Новосибирске 23 декабря

23 декабря в 15.00 кинотеатр «Формула Кино» в ТРЦ «Аура» приглашает новосибирцев на всероссийскую премьеру самого эпичного приключения богатырей за миллионы лет «Три богатыря и Пуп Земли». В широком прокате фильм выходит 28 декабря.

По сказкам мы знаем, что было давным-давно, но что было давным-давнее? Трем богатырям предстоит узнать ответ на этот вопрос, хоть они его и не задавали. Тут такое началось, что игогошеньки! Горыныч вдруг находит динозаврика, а Алеша Попович с Князем и конем Юлием буквально проваливаются сквозь землю. Теперь надо срочно понять, как вернуть их назад в будущее. А главное, узнать, кто или что такое загадочный Пуп Земли.

Трейлер:

6+

Реклама. АО «СИНЕМА ПАРК». ИНН 7705353706. LjN8KJkb2