Как найти работу без опыта и диплома: инструкция в картинках

В современном мире, когда многие студенты совмещают учёбу с работой, поиск вакансий становится все более актуальной задачей. Работа для молодёжи может стать не только источником дохода, но и замечательной возможностью приобрести практический опыт. Однако, найти именно ту вакансию, которая будет удовлетворять всем потребностям и возможностям в период учёбы, бывает трудно.

Журналист Сиб.фм решил испробовать платформу Авито Работа для поиска работы в Сибирском регионе и поделился опытом в карточках.