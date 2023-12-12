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общество

Как найти работу без опыта и диплома: инструкция в картинках

Ru.freepik.com/Сиб.фм

В современном мире, когда многие студенты совмещают учёбу с работой, поиск вакансий становится все более актуальной задачей. Работа для молодёжи может стать не только источником дохода, но и замечательной возможностью приобрести практический опыт. Однако, найти именно ту вакансию, которая будет удовлетворять всем потребностям и возможностям в период учёбы, бывает трудно.

Журналист Сиб.фм решил испробовать платформу Авито Работа для поиска работы в Сибирском регионе и поделился опытом в карточках.

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Диана Соломина
Руководитель коммерческой редакции

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