Ключи от «Авиатора»: готовы первые дома

«Брусника» выдает ключи от первых готовых домов жилого квартала «Авиатор», расположенного в 10 минутах от Красного проспекта. В чем уникальность проекта и почему сотни новоселов выбирают жить в Новом Заельцовском районе — расскажем в нашей статье.

С курортным акцентом

По архитектуре «Авиатор» напоминает отель у моря — множество летних помещений, выразительные фасады, разноэтажные секции и плотное озеленение прогулочных пространств.

Проект состоит из девяти домов высотой от 6 до 18 этажей. Пять башен секционного дома вдоль улицы Аэропорт с общим стилобатом, урбан-виллы с характерной для них приватностью и идеей малого соседства, а также два полузакрытых блока около сквера высотой до 16 этажей создают квартал, который хочется разглядывать и изучать.

Примечательно и расположение Авиатора — в Заельцовском районе, на выезде на Мочищенское шоссе. Здесь в пятидесятые годы 20 века появились уютные малоэтажные кварталы для работников городского аэропорта и местных предприятий. Со временем сформировался зеленый район с развитой инфраструктурой: построили школы и садики, магазины и места отдыха — например, сквер им. Чаплыгина, за благоустройство которого «Брусника» возьмется уже в этом году.

Холмистый рельеф формирует ландшафт, основанный на принципах разнообразия, зонирования и сезонной переменчивости, чтобы открытые пространства выглядели живыми и нескучными в любой сезон.

Почти в каждой квартире «Авиатора» есть терраса или французский балкон, которые расширяют возможности комфортного проживания. Террасы расположены в квартирах на первых и последних этажах секций, зимой здесь можно нарядить новогоднюю елку, играть в снежки и лепить снеговика, а летом установить зону барбекю, натянуть гамак и оборудовать бассейн на открытом воздухе.

Не домом единым

Новый жилой квартал в скором времени станет точкой притяжения для жителей всего района. «Брусника» построила здесь многофункциональный спортивный центр мирового уровня, который стал домашней площадкой для команды клуба по мини-футболу «Сибиряк», а неподалеку от него расположился открытый амфитеатр для проведения локальных мероприятий.

С появлением новых домов зона коммерческих помещений увеличится, а, значит, доступных развлечений и полезных сервисов в округе станет еще больше. Уже сейчас поблизости от «Авиатора» несколько детских садов, средняя образовательная школа, супермаркеты, аптеки и фитнес-центры. Школа, которая после начала застройки оказалась прямо во дворе новых домов, нуждается в реконструкции, которая должна начаться в ближайшее время.

В зелени аллей

Городская жизнь не исключает единства с природой, и «Авиатор» — яркое тому подтверждение. Дворы жилого квартала отгорожены от улицы и располагаются на крыше подземного паркинга, что обеспечивает безопасность и камерность пространства. 70% территории занимают растения — они выступают буфером между зонами активного и тихого отдыха.

Для новой жизни в привычном городе

Разнообразие планировочных решений, представленных в «Авиаторе», позволяет выбирать формат жизни. Есть решения для городских одиночек и семей с детьми, гедонистов и желающих жить на просторе, но с городским комфортом. Остается определиться с планировкой: «Брусника» сдает дома с отделкой под чистовую.

В первых четырех домах осталось всего 8 квартир, во второй очереди — 120, и еще 10 квартир ждут своих хозяев в третьей.

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