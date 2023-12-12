Незабываемая новогодняя ночь пройдёт в новосибирском КК им. В. Маяковского

Новогодняя ночь — самое волшебное и долгожданное время в году. Каждый хочет провести его весело и незабываемо. Для тех, кто не желает резать горы салатов и смотреть «Голубой огонёк» в новосибирском КК им. В. Маяковского пройдёт праздничная вечеринка с Дедом Морозом, аниматорами и зажигательной музыкой.

Эта вечеринка станет настоящим спасением для тех, кто предпочитает отдыхать и наслаждаться праздником в полной мере. Команда КК им. В. Маяковского готовит незабываемую новогоднюю программу с конкурсами и подарками, которая станет самым веселым событием уходящего года.

Гостей праздника ждут:

— настоящий Дед Мороз, который будет водить хороводы и дарить подарки;

— уникальное шоу Дедов Морозов со всей страны;

— классные ведущие, которые точно не дадут никому заскучать;

— аниматор для детей в отдельной зоне в фойе;

— зажигательная дискотека с DJ K-Keeper до самого утра.

Сбор гостей пройдёт 31 декабря в 22:00, а основная программа с яркими номерами начнётся уже в 23:00 и продлится до 02:00. Новогодняя дискотека с диджеем пройдёт с 02:00 до 04:00.

Спешите бронировать билеты. Вся подробная информация о мероприятии и наличии свободных мест — в WhatsApp или по телефону: 8-923-105-05-06.

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