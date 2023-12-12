Премия «Время инноваций» присуждена Программe «Развитие» Новикомбанка

Новикомбанк получил награду за решение, разработанное совместно с Госкорпорацией Ростех, в качестве эффективного инструмента для формирования долгосрочной мотивации сотрудников промышленных предприятий. В рамках премии «Время инноваций-2023» мотивационная программа «Развитие» Новикомбанка стала лауреатом в номинации «Программа года».

Премия «Время инноваций-2023» — ежегодная общественно-значимая награда, которая присуждается за лучшие проекты по развитию, реализации и внедрению инновационных ресурсов, получившие общественное и деловое признание.

Лауреаты премии — флагманы российской экономики, перспективно оценивающие значимость инноваций и определяющие инновационную деятельность как приоритетную стратегию и бизнес-модель. Деятельность номинантов оценивается по таким критериям, как систематичность и активность, масштаб и эффективность деятельности, значимость нововведений. Победителей определяют члены экспертного совета.

Мотивационная программа «Развитие», разработанная Новикомбанком совместно с Госкорпорацией Ростех, стала победителем в номинации «Программа года» в категории «Финансы и консалтинг». Это уникальный инструмент на финансовом рынке, предназначенный для поощрения со стороны работодателя лучших сотрудников промышленных предприятий.

Цель программы «Развитие» — дополнительная социальная поддержка победителей корпоративных премий и производственных конкурсов, работников, награжденных знаками отличия, высокопрофессиональных молодых специалистов и сотрудников, получивших благодарности за добросовестное исполнение трудовых обязанностей. Сотрудники предприятия, добившиеся высоких результатов в своей работе, получают доступ к особым условиям обслуживания в опорном банке Госкорпорации Ростех. Новикомбанк предлагает им кредитные продукты по сниженной процентной ставке, индивидуальное обслуживание и другие банковские услуги на льготных условиях.

Уже почти 130 предприятий присоединились к программе, а более 1,5 тыс. сотрудников промышленных предприятий — лидеров производства воспользовались данным продуктом Новикомбанка.

«Мы гордимся высокой оценкой программы «Развитие», которая является уникальным инструментом, направленным на мотивацию работников промышленных предприятий. Разрабатывая это решение вместе с акционером, мы исходили из того, что за любым продуктом — от идеи до серийного производства — всегда стоит человек. Общая численность сотрудников нашего акционера – Госкорпорации Ростех – достигает 600 тысяч человек, а с предприятиями кооперации – более миллиона человек. Поэтому подготовка квалифицированных кадров для крупнейшей промышленной корпорации — не пустой звук, следовательно, — и для нас тоже. Новикомбанк помогает предприятиям внедрять дополнительные механизмы социальной поддержки работников, внося таким образом вклад в укрепление кадрового потенциала высокотехнологичной промышленности», — прокомментировала Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

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