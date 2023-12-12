В новосибирской «Формуле Кино» покажут комедию от Нанни Моретти «Великая магия»

17 декабря кинотеатр «Формула Кино» ТРЦ «Аура» приглашает на всероссийскую премьеру фильма «Великая магия». В широком прокате фильм выходит 21 декабря.

Это ироничное кино о кино от Нанни Моретти — итальянского Вуди Аллена. Комедия об одиозном и ретроградном режиссере и его отношениях с прогрессивными продюсерами из «Нетфликс» была номинирована на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля в этом году. Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами. Фильм представит кинокритик Андрей Чувагин.

Трейлер:

Знаменитый кинорежиссер приступает к съемкам нового фильма, который должен стать шедевром. Но с самого начала все идет наперекосяк. Его многолетний продюсер и по совместительству жена уходит работать к другому режиссеру. Главная героиня пытается превратить киноэпопею в любовную мелодраму. А новые продюсеры требуют добавить перца. Режиссеру предстоит обуздать весь этот хаос, чтобы не упустить великую магию кино.

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