В санатории под Новосибирском участников СВО лечат по новой методике

Большинство пациентов поступает с боевыми травмами.

В санатории «Ельцовка», где проходят лечение участники специальной военной операции (СВО) по новой методике, акцент делается не только на медицинских процедурах, но и на широком спектре спортивных и культурных мероприятий.

Санаторий в настоящее время заполнен на 80%. Его максимальная вместимость — 200 человек.

Врио главы санатория Расул Нустафаев рассказал, что в сравнении с предыдущими военными конфликтами, пулевые ранения сейчас стали редкостью. Большинство поступающих пациентов сталкиваются с боевыми травмами. Физиотерапевтическое отделение сосредотачивается на лечении последствий тяжелых черепно-мозговых травм и логоневрозов, используя инновационные методы, такие как биотестирование и психотерапия.

Ранее Сиб.фм сообщал, что бойцы СВО поблагодарили жителей Новосибирской области за 2,5 тысячи кубометров древесины.