Всё о мобилизации в России: последние новости о призыве и демобилизации 12 декабря

Осенний призыв в ряды Вооруженных Сил РФ подходит к финалу, увеличивается число добровольцев, а глава государства расширяет список льгот для участников СВО на Украине.

По данным на 12.12.2023, глава оборонного ведомства нашей страны Сергей Шойгу по-прежнему не планирует проводить дополнительную мобилизацию для участия в военной операции на Украине. По его словам, возросшее до 335 000 число добровольцев на контракте покрывает все боевые потребности СВО. Кроме того, подобный наплыв желающих защищать Родину, позволил отрегулировать отпуска для мобилизованных осенью прошлого 2022 года (по распоряжению президента РФ Владимира Путина предоставляются каждые шесть месяцев на 14 дней).

Что касается осеннего призыва-2023 для срочников, то планы Минобороны набрать 130 000 новобранцев реализуются во всех регионах РФ успешно. По устойчивым заверениям министра обороны, все призывники, в том числе из новых регионов, в зону боевых действий направляться не будут.

Ещё одним неоднозначным вопросом является демобилизация участников СВО, которые несут ратную службу на Украине уже более года. Их жёны и матери требуют от властей уволить их, заменив новыми бойцами. Однако правительственная позиция остаётся прежней – бойцы, призванные в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года, продолжат службу в рядах Вооружённых Сил РФ до полного достижения целей СВО.