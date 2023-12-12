Жизнь у метро или в стиле эко: ГК «Расцветай» предлагает квартиры от 2,85 млн рублей

Жилье от ГК «Расцветай» уже купили более 7 тысяч семей. Сейчас в портфеле известного застройщика около 15 тысяч строящихся квартир. Есть предложения на любой бюджет и разные сценарии жизни.

В Новосибирске особенно популярны квартиры по линии метро. Жилые комплексы «Сакура Парк» и «Расцветай на Красном», и «Тайм Парк Апартаменты» подойдут для людей с активной жизненной позицией: развитая транспортная инфраструктура в пятиминутной доступности. Большим спросом пользуется новый проект – «Расцветай на Дуси Ковальчук». Его неоспоримое преимущество – локация, с одной стороны, до метро «Заельцовская» 14 минут пешком, а с другой – рядом зеленый массивом Ельцовского парка.

Расположение «Расцветай на Дуси Ковальчук» – возможность жить рядом с площадью Калинина и одновременно в уединенной, приватной локации.

«Расцветай на Авиастроителей» расположен в тихом и атмосферном уголке Дзержинского района. Вокруг архитектура в стиле неоклассицизма, местные жители сравнивают свои уютные дворики с Питерскими. Крупные торговые сети, школы, детские сады, центры детского творчества, медицинские центры, фитнес-залы, стадион «Чкаловец» — все в шаговой доступности.

Еще в одном комфортном месте возводится квартал «На Игарской». Площадь проекта более 15 га. Безопасная, уютная внутриквартальная атмосфера, двор-парк в сочетании с развитой социальной инфраструктурой Калининского района делает квартал «На Игарской» удобным для семей с детьми.

Любители левого берега по достоинству оценят квартал «Расцветай на Зорге».

Любители левобережья по достоинству оценят кварталы «Расцветай на Зорге» и «Цветной бульвар», в 10-минутах от которого расположен семейно-торговый комплекс «МЕГА». Кировский район считается одним из самых зеленых: тут и Бугринская роща, и парк «Арена».

Кому важно природное окружение подойдут эко-квартал «На Кедровой» и «Сосновый бор».

Вдоль улицы Кедровой строится одноименный квартал площадью 28 га. Концепция «город в городе», собственная продуманная инфраструктура: застройщик зарезервировал участки под два детских сада и школу.

Квартал «Сосновый бор» расположен в поселке «Кудряшовский. Рядом река, сосновый бор, квартиры в такой локации позволят совмещать преимущества жизни на природе и городские плюсы.

Жители квартала «Сосновый бор» каждый день могут наслаждаться прекрасными видовыми Оби.

В условиях, когда ипотечные ставки на «вторичку» выросли, приобретение готового жилья на льготных «новостроечных» условиях особенно выгодно. В линейке ГК «Расцветай» есть варианты, которые уже сданы в эксплуатацию. Это дома первой очереди «Расцветай на Зорге», «Сосновый бор», «Цветной бульвар», «Акация на Игарской». В этих проектах можно приобрести квартиры с готовым ремонтом.

Офис продаж ГК «Расцветай»:

+7(383) 255-00-83

ул. Орджоникидзе, 23

ул. Красный проспект, 165

гкрасцветай.рф

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