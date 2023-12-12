Злючка-Колючка и Снежная Баба: сказочный мюзикл покажут в Новосибирске на новогодних праздниках

Сказочный мюзикл «Приключения Снежной Бабы в Стране новогодних игрушек» пройдёт в Большом зале КК им. В. Маяковского. Окунуться в детство и зарядиться праздничным настроением новосибирцы смогут 23 и 24 декабря, а также с 3 по 5 января.

Сюжет разворачивается вокруг мастера новогодних игрушек, который трепетно изготавливает эксклюзивные украшения на ёлку, чтобы порадовать как можно больше людей.

Но праздничное настроение под угрозой срыва! В Стране новогодних игрушек появилась Злючка-Колючка и превратила Мастера в злого и алчного Профессора новогодних изделий.

Однако отважная Снежная Баба, главный символ Нового года, не собирается сдаваться. Вместе со своими друзьями она отправляется в захватывающее путешествие! Сумеют ли они одолеть Злючку-Колючку и вернуть доброго Мастера? Смотрите в интерактивном спектакле от детского театра мюзикла «Приключения Снежной Бабы в Стране Новогодних игрушек».

Билеты можно купить на сайте kassy.ru. Подробная информация по телефону: 217-88-49.

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