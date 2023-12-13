Что подарить близким на Новый год? Рекомендация от экспертов

Уже начинается декабрьская суматоха — под падающими кружевными снежинками и играющими повсюду новогодними мелодиями мы в суматохе ищем зимний декор, а самое главное, выбираем подарки для близких. Как не прогадать с рождественским сюрпризом и подарить то, что вызовет самые тёплые эмоции? Советами делится турагентство «Свобода Трэвел».

«Лучший подарок — это путешествия. Вы дарите эмоции и впечатления своим близким. В путешествии мы расслабляемся, заряжаемся энергией и позитивом, получаем волну эмоций и воспоминаний. Чтобы не прогадать с направлением, вы можете приобрести в турагентстве “Свобода Трэвел” подарочный сертификат на путешествие», — рекомендует турменеджер Анета.

Как действует сертификат в отпуск? При покупке вы сами определяете бюджет для подарка, а его владелец потом выберет направление, даты тура и отель. Это максимально удобно. Если вы покупаете сертификат заранее, то можно сделать индивидуальный дизайн. И самое главное – сертификат бессрочный, близкие смогут воспользоваться им в любое время.

Ну а если вы точно знаете, где хотел бы побывать ваш близкий человек, то можете реализовать его мечту — купить тур туда, куда он давно хотел, но всё не решался. Это могут быть любые направления: путёвка в санаторий для родителей или поездка в Санкт-Петербург для своей второй половинки. Такой подарок – идеальный вариант для тех, кто хорошо знает своих близких.

Получать подарки — это хорошо, но гораздо приятнее дарить их тем, кого любишь.

Еще приятнее дарить их тогда, когда человек этого не ждёт. Вы можете стать настоящим Дедом Морозом, если скажете близкому человеку: «Собирай чемоданы, мы едем на море!». Такому сюрпризу точно будет рад каждый.

Путешествия сбываются с турагентством «Свобода Трэвел»!

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