Почта в Новосибирской области: топ-3 неочевидных услуг

Сегодня почтовые отделения страны, в том числе в Новосибирской области, — это многопрофильные офисы, где за один визит можно закрыть максимальное количество бытовых вопросов: получить корреспонденцию, купить продукты, оплатить ЖКУ, перевести деньги или приобрести страховку.

Наряду с привычными сервисами, клиенты могут, например, купить билет на поезд или самолёт, а в некоторых сельских отделениях, модернизированных по президентской программе ремонтов, — подтвердить или восстановить свою учётную запись на портале Госуслуг. Там же можно самостоятельно получить электронные государственные услуги на клиентском компьютере и проверить уровень кислорода в крови.

Топ-3 неочевидных, но полезных сервисов на почте возглавляет продажа железнодорожных или авиабилетов. Клиенту достаточно иметь при себе паспорт, по которому оператор оформит электронный билет. В среднем, за год в Новосибирской области такой возможностью пользуются около 500 человек, преимущественно жители сёл. Чаще клиенты почтовых отделений покупают билеты на поезд (90%), чем на самолет (10%).

На втором месте — социально значимый сервис «Уголок здоровья». В четырёх модернизированных по президентской программе почтовых отделениях Новосибирской области с 2022 г. клиенты могут самостоятельно измерить показатели здоровья — давление, температуру, уровень кислорода в крови. Медицинские приборы выдают бесплатно, по запросу. В 2023 г. такой возможностью воспользовались более 370 раз.

В этих же отделениях есть ещё одна неочевидная услуга, которая замыкает рейтинг. Это возможность с помощью сотрудников Почты подтвердить или восстановить учётную запись на портале Госуслуг, обновить данные паспорта. В 2023 г. жители воспользовались этим сервисом более 200 раз. Кроме того, в регионе есть отделение со специальным компьютером, за которым клиенты могут самостоятельно получить электронные государственные услуги. В 2023 г. сельчане работали с сервисом в таком формате 64 раза.

Реклама. АО «Почта России». LjN8KMoya