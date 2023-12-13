ПСБ предлагает новосибирцам премиальный сервис Mir Pass

ПСБ расширил премиальные программы Orange Premium Club и Orange Premium Club+, предложив клиентам сервис Mir Pass — доступ в бизнес-залы аэропортов и железнодорожных вокзалов в России и за рубежом.

Владельцы пакетов Orange Premium Club и Orange Premium Club+, а также путешествующие с ними друзья или родственники могут посещать бизнес-залы вокзалов и аэропортов независимо от класса железнодорожных или авиабилетов.

«ПСБ развивает банковские продукты и lifestyle-сервисы с учетом новых реалий и меняющихся запросов клиентов. Исследования потребительских предпочтений показывают, что интерес премиальных клиентов к путешествиям остается высоким, также растет количество командировок и деловых поездок. Новый сервис Mir Pass позволяет путешественникам комфортно работать и отдыхать в ожидании самолета или поезда в более чем 300 бизнес-залах, которые включены в программу. Мы уверены, что новое предложение сделает любое путешествие нашего клиента лучше, быстрее и комфортнее», — отметил Антон Шушкин, начальник управления по развитию премиального сегмента ПСБ.

Сервис доступен в цифровом формате без предъявления карты. Данные для регистрации можно получить в мобильном приложении или интернет-банке в разделе Mir Pass, либо обратившись к своему персональному менеджеру. После регистрации в сервисе Mir Pass формируется уникальный QR-код, который достаточно предъявить при входе в бизнес-зал. Также клиенты могут сделать скриншот своего QR-кода и показать его администратору бизнес-зала, если в нужный момент у них не будет доступа в интернет.

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