В Новосибирске люди стали чаще обращаться в органы власти через Госуслуги

В течение прошлого месяца на портале Госуслуги жители Новосибирской области оставили 7524 сообщений, а ещё 3977 оставили в социальных сетях.

По статистике, наибольшее количество обращений связано с вопросами дорожного хозяйства. Их было 2591. Такие вопросы появлются из-за снега, особенно в связи с неожиданным снегопадом в начале декабря. Региональное правительство реагирует на подобные ситуации и выводит на дороги более 1000 единиц снегоуборочной техники.

Насчет здравоохранения — 2075 сообщений в прошлом месяце. Большая часть из них касается записи в медучреждения, которые успешно решаются в ускоренном режиме.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске неустойку в 261 млн рублей предъявили концессионеру школ.