В Новосибирске ученые научились тормозить рост нейробластомы

Лептин — это один из гормонов жировой ткани, которые усиливает рост и подвижность клеток опухоли.

В Новосибирском Академгородке ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН рассказали об открытии нового химического соединения, способного воздействовать на распространение нейробластомы, видов опухолей центральной нервной системы. Об этом сообщили в пресс-службе института.

Молекулярное моделирование подтвердило, что вещество солоксолон метил способно связываться с белками, ответственными за передачу сигнала от лептина к клеткам опухоли.

Эти результаты открывают перспективы для разработки новых препаратов, направленных на подавление активности клеток нейробластомы и снижение их чувствительности к лептину. Лептин является одним из гормонов жировой ткани, способствующих росту и подвижности клеток опухоли центральной нервной системы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что антибактериальный гель для заживления ран разработали в Академгородке.