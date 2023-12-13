«Важно верить в чудеса»: как создатели шоу на льду «Настоящий Щелкунчик» сделали из классики современную историю

Блеск софитов, завораживающая музыка, грация фигурного катания — всё это объединилось в ярком спектакле на льду «Настоящий Щелкунчик». Шоу представят в Новосибирске 6 и 8 января на ЛДС «Сибирь-Арена». Авторы новой интерпретации произведения Эрнста Теодора Гофмана в беседе с корреспондентом «Сиб.фм» раскрыли секрет создания современной истории из детской сказки.

Как дополнить великое

Всемирно известный новогодний спектакль «Щелкунчик» продолжает завоевывать сердца зрителей со всего мира. Это волшебное произведение, созданное Петром Чайковским, уже десятилетиями радует поклонников театрального искусства и становится неотъемлемой частью новогодних традиций. Однако любое классическое произведение рано или поздно переживает изменения — современные продюсеры перерабатывают привычную всем историю в нечто новое и захватывающее. Например, создатели шоу «Настоящий Щелкунчик» перенесли персонажей со сцены на лёд, а артистов балета заменили на фигуристов и акробатов.

По словам креативного продюсера Станислава Корчевского, ледовое шоу — особенный жанр, объединяющий спорт, технологии, современное визуальное и музыкальное искусство.

«Мы — не балет. В ледовом шоу другая скорость, другой темп повествования. Публика — более “разношерстная”. И вот чтобы каждая составляющая раскрылась наиболее эффектно, чтобы интересно было представителям самых разных поколений — мы приняли решение "дополнить" великую музыку, самые узнаваемые лейтмотивы своим авторским видением: перестали ограничивать себя жанрами, проанализировали и переняли опыт мировых зрелищных мероприятий. Усилили лейтмотивы оригинально произведения современным набором инструментов и спецэффектами: в нашем представлении звучит и симфонический эпик, и рок, и электроника, и даже немножко госпела», — рассказывает собеседник.

Он также добавил, что эти инструменты помогают подчеркнуть красоту, динамику, зрелищность и грацию фигурного катания и усилить эмоциональную амплитуду — так в зале не останется ни одного равнодушного зрителя.

Как отметила генеральный продюсер Елена Козловская, оригинальная история Гофмана в их адаптации практически не изменилась.

«Мы остались близки к оригиналу, но выделили один простой лаконичный лейтмотив: верить в чудеса — важно! Чудеса случаются только с теми, кто в них верит. И на этой простой мысли уже выстроили драматургию, музыкальное повествование», — уточнила она.

Учесть тенденции

На ледовом спектакле «Настоящий Щелкунчик» жители Новосибирска услышат инструментальные композиции и новые песни, озвученные популярными российскими артистами. Среди них — актёр театра и кино Александр Устюгов, певица Мариам Мерабова и солистка мировых мюзиклов Теона Дольникова.

Как подчёркивает Станислав Корчевский, авторы стремились создать такое представление, которое с головой погрузит зрителей в новогоднюю атмосферу. Светлая история о вере в чудо «Настоящий Щелкунчик» выполнена в традициях классического театра и актуальных тенденциях мировой индустрии развлечений, утверждают создатели.

«Главная задача, которую мы ставили перед созданием ледового шоу «Настоящий Щелкунчик» — создать самое новогоднее представление на льду. Чтобы атмосфера доброго семейного праздника и волшебства переполняла зрителей после просмотра. Чтобы и взрослые, и родители возвращались домой с самыми светлыми эмоциями. И это оказалось не просто задачей, а самый настоящим вызовом! И вроде как у нас это получилось», — заявил креативный продюсер.

Не забыть классику

Преимущественно ледовое шоу посещают семьи, так как это отличный способ провести новогодние праздники с родными, рассказывают авторы «Настоящего Щелкунчика».

«Наше представление в первую очередь для молодых и не очень родителей! Ведь каждый взрослый — это большой ребёнок. Для тех, кто вырос на музыке канала MTV, регулярно общается в социальных сетях, скролит ленту, интересуется современной культурой и трендами. Старались, чтобы материал был благородный, создавал праздничную атмосферу, но в то же время оставался актуальными, под стать сегодняшнему дню, "без нафталина"», — говорит Елена Козловская.

Она считает, что дети точно не останутся равнодушными от необычного досуга, захватывающего сюжета, света, динамичной музыки, изысканных костюмов и зрелищных акробатических элементов от лучших фигуристов.

И покорить мир

Над созданием спектакля работали основоположники жанра «Ледовый мюзикл» в России креативный продюсер Станислав Корчевский, технический директор Артём Таболин и хореограф-постановщик Никита Михайлов. Команда «Настоящего Щелкунчика» более десяти лет занимается проведением фестивалей, концертов, спектаклей на льду и других зрелищных мероприятий. В их репертуаре свыше 400 выступлений в России, Европе и Азии.

«В свое время наше шоу посетило в Латвию, Литву, Чехию. Мы были в Казахстане и Узбекистане. Мы объехали всю страну: от Мурманска до Владивостока. И каждый выезд запомнился нашей команде невероятным теплом, гостеприимством и эмоциями. Забавно, шоу в Ташкенте было показано еще в 2019 году, но мы все еще продолжаем получать письма и сообщения с благодарностями, люди продолжают вспоминать, публиковать фото и видео с представления на своих страницах в социальных сетях, отмечать нас», — вспоминает генеральный продюсер спектакля.

По её словам, труппа ледового спектакля до сих пор получает письма с просьбами снова показать представление. И артисты не отказываются от пожеланий своей аудитории.

«По просьбам зрителей мы второй год подряд будем выступать на Сахалине. В Нижний Новгород мы уже ездили два года подряд и поедем снова следующей зимой. В мире, когда каждый день выходят сотни новых роликов, музыки, фильмов, спектаклей — люди вспоминают, возвращаются к нашему спектаклю, решают поделиться эмоциями со своими близкими — это очень радует и вдохновляет!» — подытоживает Елена Козловская.

Премьера полуторачасового музыкального спектакля на льду «Настоящий Щелкунчик» состоится в Новосибирске 6 и 8 января 2024 года на площадке ЛДС «Сибирь-Арена». Билеты уже в продаже.

Подробнее о новогоднем шоу можно узнать на официальном сайте и в социальных сетях: @nutcracker.show. Больше фотографий ищите по хештегу мероприятия: #НастоящийЩелкунчик.

0+

Реклама. ИП Абузар Денис Викторович. ИНН 540408513671. LjN8KXYwa