Спектакль «Прыг-скок, обвалился потолок» от «Первого театра» покажут в Новосибирске 16 и 17 декабря

16 и 17 декабря в 18:00 «Прыг-скок, обвалился потолок» 16+ (автор Геннадий Шпаликов)

Уникальная возможность для зрителей Новосибирска познакомиться с творчеством одного из самых талантливых кинематографистов 20 века на премьере «Первого театра» — «Прыг-скок, обвалился потолок!», которая является второй постановкой в России по этому киносценарию.



«Прыг-скок, обвалился потолок!» — это история советской семьи Сидоркиных. Юрий — обычный рабочий, Анна — смотрительница бассейна и их дочь Ксения. Юрий приглашает к себе домой соседей отдохнуть. Приходит Анна, и начинается скандал. Милиция, драка, Юрия забирают и судят.



Режиссер Кристина Звыкова о спектакле: «Ксеня берет на себя роль спасателя и пытается решить проблемы взрослых родителей. Ксене всего одиннадцать лет и она хочет, чтобы мама и папа были дома. И чтобы все были счастливы на планете Земля»

«Первый театр» ул. Ленина, 24

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