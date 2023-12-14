Необычная коллаборация: Девелопер VIRA приглашает на кофе

Компания начала сотрудничество с популярной сетью кофеен Treddy

Лидер новосибирского рынка недвижимости, компания VIRA, выпустила лимитированную серию стаканчиков для кофе в коллаборации с кофейней Treddy в честь Нового года.

Вдохновением для дизайна стаканов послужило популярное выражение: «Если отказаться от кофе на месяц, то можно накопить на...». VIRA решила перевернуть знамению фразу и сделала надписи на стаканчиках: «Совсем необязательно отказываться от кофе на районе, чтобы купить в нём квартиру от VIRA». Тем самым девелопер продвигает идею, что нужно жить в удовольствие и не отказывать себе в маленьких радостях.

На стаканы поместили фотографии главных проектов VIRA: жилые комплексы GRANDO, Gorizont, LUNA и снимки сотрудников: юриста Дениса Солонникова и инженера Ирины Гербер, как главных любителей кофе в компании.

Для гостей кофейни VIRA также подготовила приятный сюрприз в преддверии Нового года: всех, кто подпишется на телеграм-канал компании, будут угощать шоколадным печеньем.

«Девелопер и кофе? Какая тут связь, спросите вы... Мы в VIRA вдохновляемся примерами успешного предпринимательства в Новосибирске, ориентированного на высокий сервис в своем сегменте и довольных клиентов. Treddy — как раз одни из таких ребят.

К тому же, уютный дом и хороший кофе — это составляющие хорошего настроения и атмосферы, в которую хочется возвращаться каждый день. И вот в этом мы видим нашу ценностную общность с Treddy и другими яркими компаниями города, коллаборации с которыми нам только предстоят», — комментирует Иван Баталов, директор по маркетингу VIRA.

Кофейни находятся по адресам: Гоголя, 13. Галерея Новосибирск; Петухова, 12в; ТЦ Лазурный, В. Высоцкого, 45/1; Татьяны Снежиной, 40; ТЦ Заря, улица Забалуева, 49/1 и совсем скоро откроется на улице Ленина, 10.

СПРАВКА О КОМПАНИИ

VIRA — ведущий девелопер Новосибирска и Сибирского федерального региона, в марте 2023 году компания отметила 12-летие профессиональной деятельности и 708 359 м2 сданного жилья. VIRA это надежность, компетентность, амбициозность, ответственность, порядочность, уважение к другим, смелость и приверженность семейным ценностям. VIRA не просто строит дома, VIRA строит счастливую жизнь.

Контактные данные:

Офис продаж: ул.Фрунзе 63

тел: +7 (3832) 302352

vira-stroy@bk.ru

vira-stroy.ru

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