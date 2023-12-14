13 декабря в МГТУ им. Н.Э. Баумана в рамках традиционного ежегодного мероприятия — «Зачетный Новый год» состоялось награждение победителей конкурса «Студент года». В этом году Новикомбанк принял участие в чествовании лучших студентов и вручил подарки победителям конкурса в номинациях: «Инженер года», «Исследователь года», «Общественный деятель года», «Творческая личность года», «Спортсмен года», «Студент года».

Следуя стратегии своего акционера, одного из крупнейших работодателей страны, Новикомбанк уделяет особое внимание вопросам подготовки кадров для машиностроения, решению задачи формирования нового поколения высококлассных инженеров. Новикомбанк поддерживает программы мотивации студентов, и в год своего 30-летия принял решение наградить победителей конкурса «Студент года», который состоялся в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Заместитель Председателя Правления Новикомбанка Алексей Кузнецов вручил памятные подарки наиболее успешным студентам.

«Вопросы подготовки инженерных и научно-технических кадров лежат в основе технологической и экономической независимости государства с учетом резко возросших кадровых потребностей предприятий. Одним из важнейших звеньев данной работы является МГТУ им. Н.Э. Баумана, который славится высоким качеством образования и вносит большой вклад в растущий в стране престиж профессии инженера. Поэтому мы считаем важным поддерживать мероприятия нашего партнера, способствующие развитию интегрированной системы профессиональной подготовки инженерно-технических кадров», — прокомментировал заместитель Председателя Правления Новикомбанка Алексей Кузнецов.

Конкурс «Студент года» предоставил возможность молодым людям проявить свои способности в шести номинациях. Так, молодые сотрудники научного студенческого коллектива, участвующие в инженерных соревнованиях и имеющие запатентованные изобретения, соревновались в номинации «Инженер года». Авторы научных статей, участники олимпиад всероссийского уровня и проектов, направленных на популяризацию науки, испытывали свои силы в номинации «Исследователь года». Для победы номинации «Общественный деятель года» необходимо занимать руководящую должность в общественной организации, участвовать во внутренних и внешних мероприятиях МГТУ, реализовать крупный социально-значимый проект. Для спортивных и творческих студентов предусмотрены номинации «Спортсмен года» и «Творческая личность года». Достижения как минимум в 3 направлениях и активное участие в студенческой жизни обеспечивало победу дало возможность получить наивысшее звание «Лучший студент года».

Новикомбанк и МГТУ им. Н.Э. Баумана успешно сотрудничают уже на протяжении нескольких лет. В этом году партнерство сторон, направленное на развитие отечественных высокотехнологичных отраслей промышленности, получило дополнительный импульс, благодаря ряду соглашений, подписанных между сторонами.

В частности, в ходе деловой программы ПМЭФ-2023 Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева и ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин, заключили соглашение, направленное на поддержку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Университета, а также на развитие инноваций в высокотехнологичных отраслях в целях обеспечения технологического суверенитета страны. Новикомбанк оказывает информационную поддержку для организации привлечения финансирования проектов, реализуемых Университетом, в том числе – с использованием всего спектра мер государственной поддержки. Это позволяет снизить стоимость проектов и высвободить средства для дальнейшего развития.

Среди совместно реализуемых проектов — работа в области импортозамещения и производства медицинской продукции.

Кроме того, эксперты банка принимают активное участие в научной жизни Университета. Так, в рамках пленарной сессии масштабного конгресса «Русский инженер» представитель Новикомбанка обсудил с участниками дискуссии вопросы развития инженерного образования в стране, а также места современного инженера в эпоху искусственного интеллекта.

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