Щедрый новогодний подарок: российским пенсионерам проиндексируют пенсии

В финальном месяце уходящего 2023 года пожилых россиян всех категорий ожидают сразу две пенсии, одна из которых придёт в увеличенном размере.

В декабре 2023 года глава нашего государства подписал несколько важных для россиян законов и указов. Среди них:

- повышение МРОТ,

- увеличение пенсий военнослужащим,

- приостановки индексации зарплат государственных служащих (кроме военных и силовиков).

Есть среди этих документов, уже опубликованных на портале правовой информации и указ об индексации пенсий. Он вступает в законную силу с 1 января грядущего 2024 года. Согласно его положениям и с одобрения Госдумы, Совета Федерации и лично президента РФ, пенсии неработающей части пожилых россиян увеличатся с Нового года на 7,5 %, что соответствует годовому уровню инфляции. В денежном выражении прибавка составит порядка 1 000 рублей в месяц или 12 000 в год.

Кроме того, дни выплаты январской пенсии совпали, как и каждый год, с датами выходных и праздничных дней. Потому первая пенсия Нового года придёт на счета пенсионеров досрочно, а точнее в период с 25 по 29 декабря 2023 года, сообщил официальный портал СФР.