Семь дискуссионных площадок представят на предпринимательском форуме в Новосибирске

Основная цель форума — создание коммуникационной площадки, где предпринимательское сообщество в диалоге со структурами власти и общественными организациями обозначают повестку развития бизнеса.
В рамках форума будут работать семь дискуссионных площадок на темы:
— «Цифровая трансформация МСП как внешний и внутренний вызов. Развитие IT-отрасли в городе Новосибирске»,
— «Финансовая и нефинансовая поддержка МСП»,
— «Женское предпринимательство в эпоху перемен»,
— «Развитие бизнеса на федеральных и региональных электронных торговых площадках-маркетплейсах»,
— «Инвестиции»,
— «Кадры решают всё»,
— «Перспективы развития лёгкой промышленности».
1. Цифровая трансформация МСП как внешний и внутренний вызов. Развитие IT-отрасли в городе Новосибирске
Вопросы для обсуждения:
— возможности господдержки IT-отрасли;
— отрицание, гнев, торг и принятие — этапы внедрения цифровых продуктов на предприятии;
— цифровизация в налоговом администрировании;
— цифровые валюты. Новые возможности для бизнеса;
— теневая сторона экономики «больших данных»;
— ESG-трансформация бизнеса: цифровой аспект;
— развитие IT –бизнеса: юридические инструменты;
— цифровая культура в сфере отчетности: ключевые тренды;
— тренды в IT-образовании.
2. Финансовая и нефинансовая поддержка МСП
Вопросы для обсуждения:
— финансовые виды поддержки, предоставляемые АО «АЛЬФА-БАНК»;
— финансовые продукты для развития малого и среднего предпринимательства от АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства»;
— финансы для развития бизнеса от МКК «Новосибирский областной фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства»;
— финансовая поддержка государственного фонда развития промышленности Новосибирской области НСО;
— виды поддержки, предоставляемые МАУ «Городской центр развития предпринимательства»;
— финансовая поддержка ДИПРИП мэрии города Новосибирска.
3. Женское предпринимательство в эпоху перемен
Вопросы для обсуждения:
— сила сообществ;
— о личном опыте профессиональной самореализации;
— личный бренд женщины в бизнесе;
— траектория развития;
— женщины на рынке труда и рабочем месте. Особенности женской мотивации и построения карьеры;
— психологические особенности женщин-руководителей;
— проблемы женской профессиональной реализации и психологической устойчивости.
4. Развитие бизнеса на федеральных и региональных электронных торговых площадках-маркетплейсах
Вопросы для обсуждения:
— пошаговый план выхода на маркетплейс;
— запуск нового b2b маркетплейса Контур.Витрина;
— исключение человека из процесса продаж в ритейле;
— региональные маркетплейсы для магазинов «у дома» b2b (бизнес для бизнеса).
5. Инвестиции
Вопросы для обсуждения:
— инвестиционные возможности Новосибирской области;
— способы инвестирования в г. Новосибирске;
— возможности фондового рынка и альтернативные инвестиции;
— венчурный рынок;
— инвестиции в недвижимость;
— франшиза, как способ инвестирования, плюсы и минусы;
— займы под залог, как инструмент оперативного решения срочных финансовых задач бизнеса.
6. Кадры решают всё
Вопросы для обсуждения:
— о дефиците кадров в России;
— аналитика трендов рынка труда Новосибирской области;
— региональный проект популяризации рабочих специальностей;
— как привлекать, вовлекать и удерживать сотрудников в условиях дефицита кадров»;
— HR — цикл. Почему без него ваших сотрудников легко переманить;
— план адаптации персонала разных поколений и на разных профессиях. Рабочие и административные специальности.
7. Перспективы развития лёгкой промышленности
Вопросы для обсуждения:
— состояние и перспективы развития швейного производства в России
— стратегические программы по повышению престижа рабочих профессий в легкой промышленности
— взаимоотношения производителей товаров легкой промышленности и сетевой торговли в условиях импортозамещения
— о проблемах, влияющих на активность развития предприятий легкой промышленности
Также в программе НПФ запланирована презентационная сессия продукции резидентов муниципальных бизнес-инкубаторов.
Регистрация открыта до 20 декабря 2023 года (включительно). Количество мест ограничено.
Для участия в форуме НПФ нужно зарегистрироваться по ссылке.
Участие бесплатное. Для подтверждения Вашей регистрации НЕ ТРЕБУЕТСЯ заказывать электронный диплом TimePad.
Информация по телефону: 227-55-74 или по адресу электронной почты: YAGremilova@admnsk.ru
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