Семь дискуссионных площадок представят на предпринимательском форуме в Новосибирске

Основная цель форума — создание коммуникационной площадки, где предпринимательское сообщество в диалоге со структурами власти и общественными организациями обозначают повестку развития бизнеса.

В рамках форума будут работать семь дискуссионных площадок на темы:

— «Цифровая трансформация МСП как внешний и внутренний вызов. Развитие IT-отрасли в городе Новосибирске»,

— «Финансовая и нефинансовая поддержка МСП»,

— «Женское предпринимательство в эпоху перемен»,

— «Развитие бизнеса на федеральных и региональных электронных торговых площадках-маркетплейсах»,

— «Инвестиции»,

— «Кадры решают всё»,

— «Перспективы развития лёгкой промышленности».

1. Цифровая трансформация МСП как внешний и внутренний вызов. Развитие IT-отрасли в городе Новосибирске

Вопросы для обсуждения:

— возможности господдержки IT-отрасли;

— отрицание, гнев, торг и принятие — этапы внедрения цифровых продуктов на предприятии;

— цифровизация в налоговом администрировании;

— цифровые валюты. Новые возможности для бизнеса;

— теневая сторона экономики «больших данных»;

— ESG-трансформация бизнеса: цифровой аспект;

— развитие IT –бизнеса: юридические инструменты;

— цифровая культура в сфере отчетности: ключевые тренды;

— тренды в IT-образовании.

2. Финансовая и нефинансовая поддержка МСП

Вопросы для обсуждения:

— финансовые виды поддержки, предоставляемые АО «АЛЬФА-БАНК»;

— финансовые продукты для развития малого и среднего предпринимательства от АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства»;

— финансы для развития бизнеса от МКК «Новосибирский областной фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства»;

— финансовая поддержка государственного фонда развития промышленности Новосибирской области НСО;

— виды поддержки, предоставляемые МАУ «Городской центр развития предпринимательства»;

— финансовая поддержка ДИПРИП мэрии города Новосибирска.

3. Женское предпринимательство в эпоху перемен

Вопросы для обсуждения:

— сила сообществ;

— о личном опыте профессиональной самореализации;

— личный бренд женщины в бизнесе;

— траектория развития;

— женщины на рынке труда и рабочем месте. Особенности женской мотивации и построения карьеры;

— психологические особенности женщин-руководителей;

— проблемы женской профессиональной реализации и психологической устойчивости.

4. Развитие бизнеса на федеральных и региональных электронных торговых площадках-маркетплейсах

Вопросы для обсуждения:

— пошаговый план выхода на маркетплейс;

— запуск нового b2b маркетплейса Контур.Витрина;

— исключение человека из процесса продаж в ритейле;

— региональные маркетплейсы для магазинов «у дома» b2b (бизнес для бизнеса).

5. Инвестиции

Вопросы для обсуждения:

— инвестиционные возможности Новосибирской области;

— способы инвестирования в г. Новосибирске;

— возможности фондового рынка и альтернативные инвестиции;

— венчурный рынок;

— инвестиции в недвижимость;

— франшиза, как способ инвестирования, плюсы и минусы;

— займы под залог, как инструмент оперативного решения срочных финансовых задач бизнеса.

6. Кадры решают всё

Вопросы для обсуждения:

— о дефиците кадров в России;

— аналитика трендов рынка труда Новосибирской области;

— региональный проект популяризации рабочих специальностей;

— как привлекать, вовлекать и удерживать сотрудников в условиях дефицита кадров»;

— HR — цикл. Почему без него ваших сотрудников легко переманить;

— план адаптации персонала разных поколений и на разных профессиях. Рабочие и административные специальности.

7. Перспективы развития лёгкой промышленности

Вопросы для обсуждения:

— состояние и перспективы развития швейного производства в России

— стратегические программы по повышению престижа рабочих профессий в легкой промышленности

— взаимоотношения производителей товаров легкой промышленности и сетевой торговли в условиях импортозамещения

— о проблемах, влияющих на активность развития предприятий легкой промышленности

Также в программе НПФ запланирована презентационная сессия продукции резидентов муниципальных бизнес-инкубаторов.

Регистрация открыта до 20 декабря 2023 года (включительно). Количество мест ограничено.

Для участия в форуме НПФ нужно зарегистрироваться по ссылке.

Участие бесплатное. Для подтверждения Вашей регистрации НЕ ТРЕБУЕТСЯ заказывать электронный диплом TimePad.

Информация по телефону: 227-55-74 или по адресу электронной почты: YAGremilova@admnsk.ru

Реклама. ООО СвараГрупп-Ритейл. ИНН 5406995772. LjN8KXFfe