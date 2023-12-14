Торжественную заливку фундамента провёл застройщик «Семейного дома For Stars» в Новосибирске

С чего начинается дом? Правильно — с фундамента.

Именно так решил застройщик «Семейного дома For Stars» и сделал процедуру заливки торжественной. Именно в такой обстановке в июле 2023 года и прошло мероприятие с участием застройщика, проектировщиков, специалистов отдела маркетинга, прораба и строительной бригады, которая непосредственно трудится на объекте. Бетон на площадку подавали под громкие аплодисменты.

For Stars строится на улице Ленинградской, рядом с пересечением Никитина и Кирова. Создатели проекта подумали о главном – о комфорте жителей. Архитектура For Stars гармонирует с окружающим урбан-ландшафтом. Все необходимое — деловой, торговые центры, кафе, рестораны, супермаркеты, школа, детские сады — в шаговой доступности. Рядом расположены вузы СибСТРИН, СибГУТИ, РАНХиГС.

До станции метро «Октябрьская» от For Stars можно добраться за 18 минут, до «Речного вокзала» — за 22, а до центра города на машине всего пять минут езды.

Квартиры в For Stars преимущественно большой площади. Планировочные решения разнообразные. Цены варьируются от 5 до 12 млн рублей. Варианты приобретения — маткапитал, семейная ипотека, государственная поддержка в ведущих банках РФ.

Это локация комфорт-класса с лобби и зоной ожидания, колясочными, помещениями для консьержа на первых этажах, бесшумными грузовым и пассажирским лифтами, закрытым двором, детской и спортивной площадками, лапомойками для животных, уборными в общественных зонах. А ещё по всему периметру здесь предусмотрена система видеонаблюдения и подземный паркинг на 120 автомобилей.

Застройщик создаст безбарьерную среду — пандусы и понижающие площадки.

For Stars — это современный дом для тех, кто стремится к росту, созрел для жизни в новостройке в центре мегаполиса. Проект даёт всё необходимое и достаточное для комфортной жизни, учитывая все потребности. Ведь люди — это звёзды, на которых ориентирована каждая деталь проекта.

Более подробную информацию о проекте, способах покупки и всех интересующих вопросах можно получить в офисе продаж.

«Семейный дом For Stars»

г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 104 стр

Телефон: 8 (383) 284-17-74

e-mail: forstars@metr-pro.ru

Сайт: for-stars.ru

Застройщик ООО СЗ РЕДФИЛД

ИНН 5406812436

ОГРН 1215400016270

Срок сдачи — I квартал 2026 года

Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Реклама

ООО Отдел продаж

ИНН 5401403260

LjN8KE8Fz