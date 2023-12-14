Всё о мобилизации в России: последние новости о призыве и демобилизации 14 декабря

Поток добровольцев и контрактников не сокращается, план по привлечению военнослужащих в войска перевыполнен, заверил глава нашего государства в самом начале Прямой линии с населением страны 14 декабря 2023 года.

На текущий момент, задачи и цели СВО эффективно реализуют 244 тысячи мобилизованных, находящихся непосредственно в зоне боевых действий на Украине. В рамках кампании по набору добровольцев контракты с Минобороны подписали 486 тысяч военнослужащих (полторы тысячи в день), заверил президент РФ в четверг, в самом начале Прямой линии 14 декабря.

Эти два аргумента он использовал для однозначного ответа на самый часто задаваемый вопрос россиян о дополнительной мобилизации, необходимости в которой глава государства не видит.

Что касается возвращения домой граждан, призванных в ряды ВС РФ в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года, то позиция президента остаётся прежней – воевать будем до полной победы, а точнее пока не достигнем своих целей: денацификация Украины, демилитаризация и её нейтральный статус.