ВТБ поможет предпринимателям создать бизнес-план и выбрать стратегию развития компании

ВТБ расширил линейку нефинансовых сервисов на Бизнес Платформе ВТБ. Предприниматели могут воспользоваться сервисом по созданию бизнес-плана на базе 40 готовых моделей, а также получать маркетинговые исследования по интересующим их рынкам. Услуги доступны клиентам банка по фиксированной стоимости.

Сервис «Бизнес-планы» включает более 40 профессиональных бизнес-планов для получения финансирования в банках, фондах или у частных инвесторов. Такой документ поможет оценить перспективы выхода на рынок, понять окупаемость и объем рынка, заранее просчитать риски или получить инвестиции на выгодных условиях. Клиенту достаточно приобрести подходящий по тематике бизнес-план и внести данные о своем бизнесе в готовую финансовую модель.

С помощью сервиса «Маркетинговые исследования» клиенты могут получать готовые отчеты по рынкам, которые помогут выбрать бизнес-стратегию и рыночную нишу, узнать конкурентную ситуацию, создавать актуальные предложения и решать другие задачи. Сервис рассчитан на компании малого и среднего бизнеса, у которых нет маркетинговых бюджетов для заказа исследований «под ключ». Клиент может выбрать отрасль бизнеса и купить готовый отчет с актуальными данными, он будет предоставлен в течение трех рабочих дней.

«Мы всегда стремимся к тому, чтобы ВТБ оставался для предпринимателей экспертом и помощником в вопросах развития бизнеса, оценки рисков, поиска точек роста. Если раньше бизнес-сервисы ВТБ успешно закрывали операционные задачи клиентов, то с появлением двух новых решений они смогут помочь им и на уровне стратегического и тактического управления. Сервисы «Бизнес-планы» и «Маркетинговые исследования» позволяют лучше понимать текущие тренды и строить более детальные прогнозы для повышения эффективности и роста продаж», − отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса − старший вице-президент ВТБ.

Сервисы предоставляются по фиксированной стоимости и доступны зарегистрированным пользователям Бизнес Платформы ВТБ.

Справка

Бизнес Платформа ВТБ – цифровая платформа с дистанционным доступом к более чем 80 продуктам и сервисам для бизнеса любого масштаба, объединившая лучшие решения группы ВТБ. Платформа доступна клиентам ВТБ, банка «Открытие» и новым пользователям после открытия расчетного счета в ВТБ в интернет-банке и мобильном приложении. Для перехода на платформу клиентов «Открытия» реализован полностью цифровой и бесшовный путь во всех каналах дистанционного обслуживания.

Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8-800-200-77-99 , в офисах Банка ВТБ (ПАО), обслуживающих юридических лиц, и на сайте vtb.ru

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