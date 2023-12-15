«Радио Дача» дарит флагманский телефон

На «Радио Дача» в самом разгаре проект «Счастливый чек с Чим-Чим». Победителя ждут Samsung Galaxy S23 и другие подарки!

Для участия в проекте необходимо совершать покупки в сети магазинов «Быстроном». При этом обязательно чтобы в чеке была продукция «Чим-Чим» на сумму не менее трёхсот рублей. Затем нужно выложить фото чека на сайт https://радиодача54.рф. Каждую пятницу редакция радиостанции выбирает счастливчика, который получает набор продуктов азиатской кухни от партнёра проекта бренда «Чим-Чим», а также становится финалистом розыгрыша.

Финал проекта состоится 29 декабря в прямом эфире в официальной группе «Радио Дача» Вконтакте. Счастливчик заберет главный приз — новый телефон Samsung Galaxy S23.

Подробности об организаторе акции, о правилах ее поведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на сайте https://радиодача54.рф. Акция проводится с 1 по 29 декабря 2023 года.

Для лиц старше 12 лет.

Партнер проекта — компания «Virtex Food», производитель соусов, панировок и основ для напитков «Гурмикс», «Костровок», «Чим-Чим».

«Чим-Чим» — готовить азиатскую кухню легко!

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