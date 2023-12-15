В 2024-й с «Щелкунчиком»: новосибирцам на Новый год подарят искусство на льду

Новый год уже не за горами, а это значит, что самое время закупаться подарками для друзей и родных. Полки магазинов уже заставили ёлочными игрушками, гирляндами и мишурой, а билеты на праздничные фильмы и спектакли раскупаются в считанные минуты. 6 и 8 января 2024 года новосибирцы смогут погрузиться в атмосферу чудес и волшебства на ЛДС «Сибирь-Арена».

Новый новосибирский ЛДС на Немировича-Данченко работает уже пять месяцев. За это время там провели десятки хоккейных матчей, а также несколько концертов и выступлений фигуристов. «Сибирь-Арена» рассчитана на 10,5 тысяч зрителей. Удобные кресла не дают гостям устать от многочасовой программы, а техническое оснащение позволяет новосибирцам увидеть яркое световое и музыкальное шоу на льду.

«Сибирь-Арена» оснащена всем для безопасности посетителей — на территории установлено ограждение и работают два контрольно-пропускных пункта для автомобилей. Кроме того, ЛДС приспособлен для маломобильных групп населения в соответствии с регламентом КХЛ и ФХР.

Уже через месяц жители Новосибирска увидят новый фееричный спектакль на льду «Настоящий Щелкунчик». Современное прочтение классической истории Эрнста Теодора Гофмана представят в «Сибирь-Арене» в самый разгар постновогодних каникул — 6 и 8 января 2024 года.

Динамика и красота фигурного катания, чарующая музыка, яркие костюмы и световое мультимедийное шоу — всё это объединилось в авторской переработке классического произведения Петра Чайковского. Зрители услышат инструментальные композиции и новые песни, озвученные популярными российскими артистами. Среди них — актёр театра и кино Александр Устюгов, певица Мариам Мерабова и солистка мировых мюзиклов Теона Дольникова.

Светлая история о вере в чудо «Настоящий Щелкунчик» выполнена в традициях классического театра и актуальных тенденциях мировой индустрии развлечений. Во время премьерного тура на музыкальном шоу побывало более 100 тысяч зрителей в десятках городов России, Европы и Азии.

Зрители оставляют восторженные отзывы о постановке. Преимущественно ледовое шоу посещают семьи, так как это отличный способ провести новогодние праздники с родными.

— Потрясающий «Настоящий Щелкунчик»! Переживала, что Кире будет сложно выдержать 1,5 часа и зря! Следила за сюжетом на двести процентов — эмоций через край! Очень волнительный спектакль: «Мама это же игрушки, они же живые!», «Ну как же они спасут Щелкунчика!». Мне больше всех понравилась Мышильда, она милашка, — делится впечатлениями Елена Косова.

Над созданием спектакля работали основоположники жанра «Ледовый мюзикл» в России режиссёр и арт-директор Станислав Корчевский, технический директор Артём Таболин и хореограф-постановщик Никита Михайлов. Команда «Настоящего Щелкунчика» более десяти лет занимается проведением фестивалей, концертов, спектаклей на льду и других зрелищных мероприятий. В их репертуаре свыше 400 выступлений в России, Европе и Азии.

Олимпийский хореограф Никита Михайлов привлёк к участию в спектакле солистов мировых ледовых шоу, кандидатов и мастеров спорта, представителей лучших московских школ и победителей мировых спортивных соревнований. За годы работы он успел поработать с Евгением Плющенко, Ириной Слуцкой, Еленой Бережной, Татьяной Навкой и Петром Чернышёвым. Кроме того, на льду «Сибирь-Арены» выступят артисты оригинального жанра, ледовые акробаты и воздушные гимнасты.

Премьера полуторачасового музыкального спектакля на льду «Настоящий Щелкунчик» состоится в Новосибирске 6 и 8 января 2024 года на площадке ЛДС «Сибирь-Арена». Билеты уже в продаже.

Подробнее о новогоднем шоу можно узнать на официальном сайте и в социальных сетях: @nutcracker.show. Больше фотографий ищите по хештегу мероприятия: #НастоящийЩелкунчик.

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