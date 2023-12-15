В шорт-лист конкурса «ФинЗОЖ эксперт» прошел курс по финграмотности Новикомбанка

Научно-исследовательский финансовый институт Минфина России объявил шорт-лист премии «ФинЗОЖ эксперт». Конкурс популяризует распространение навыков безопасного финансового поведения среди граждан. Курс по финансовой грамотности Новикомбанка представлен в шорте-листе финалистов премии.

Задача конкурса — способствовать развитию финансовой культуры для повышения уровня финансовой защищенности, роста благосостояния граждан и экономики страны. Его организатором является Научно-исследовательский финансовый институт Минфина России. Прием заявок на конкурс стартовал 1 июля 2023 года. За это время в общей сложности было прислано 300 работ. 30 лучших, среди которых финансовый курс от Новикомбанка, вошли в шорт-лист лист конкурса.

Опорный банк Госкорпорации Ростех участвует в финальном этапе голосования экспертного совета премии в номинации «Лучший просветительский проект для взрослой аудитории» с курсом финансовой грамотности для работников промышленных предприятий.

Уроки финансовой грамотности Новикомбанка помогают разобраться в принципах обращения с денежными средствами и всегда принимать осознанные, взвешенные решения. С этим информационно-образовательным проектом эксперты финансового института уже побывали на крупных производственных площадках в 24 регионах страны. Новикомбанк с самого начала активного развития розничного бизнеса в 2016 году и дальнейшего внедрения программы «Социально-платежная карта работника Ростеха» сделал акцент не только на сервисных и продуктовых преимуществах, но и на социальной составляющей проектов.

Курсы финансовой грамотности Новикомбанка включают в себя не только открытые лекции и очные презентации, но и финансовые консультации и серию видеоуроков, которые доступны на платформе «Академии Ростеха». В очных встречах в рамках уроков приняли участие более 50 тысяч сотрудников высокотехнологичных предприятий России и студентов высших учебных заведений.

«Наш обучающий курс по финансовой грамотности для работников предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности за короткое время превратился из небольшого проекта в масштабную программу, которая стала неотъемлемой частью политики банка в области социальной направленности банковских продуктов. Теперь на проект обратили внимание члены жюри конкурса, организованного при поддержке Министерства финансов России. Тот факт, что в ведомстве высоко оценили нашу работу, несомненно, говорит о ее качестве. Мы надеемся на победу и будем бороться за нее, но в любом случае наша основная задача — продолжить расширять горизонты нашего проекта, принося людям пользу во всех регионах страны», — подчеркнул куратор программы «Финансовая грамотность» Александр Дошлыгин.

Подведение итогов конкурса состоится в конце декабря 2023 года.

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