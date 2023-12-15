Яндекс 360 для бизнеса — виртуальный офис для эффективной работы

Цифровизация повышает эффективность любой деятельности, особенно это актуально для бизнеса. По результатам опроса ассоциации менеджеров «Будущее управленческих профессий», 80% топ-менеджеров считают глобальным трендом ускорение этого процесса и переход на новые цифровые системы. Но если ранее предполагалось внедрение единичных технологических решений, то сейчас преобразования последних лет основываются на комплексной трансформации.

«Бизнес-среда стремительно меняется. Вместе с распространением удаленного и гибридного форматов появились и новые требования к инструментам для совместной работы. Яндекс 360 как разработчик корпоративного продукта следит за тенденциями, тесно сотрудничает с клиентами и работает над возможностями, которые закрывают потребности бизнеса», — отмечает коммерческий директор Яндекс 360 для бизнеса Александр Чеснавский.

Полезные функции

Разнообразные цифровые сервисы чаще применяют в компаниях сферы IT. Но с большим потоком информации работают многие бизнесы, для них тоже важно налаживать обмен данными и выстраивать эффективные коммуникации, чтобы идти в ногу со временем. Цифровизация бизнеса ускоряет работу в компании и снижает расходы, позволяет эффективнее выполнять текущие задачи, улучшает клиентский сервис и др. Отдельными цифровыми сервисами — почтой, облачным хранилищем данных, сервисами видеосвязи и т. п. — уже пользуется большинство бизнесов. Но сегодня набирает популярность другой тренд — использование экосистем дополняющих друг друга решений, компании уже оценили эффект от внедрения так называемого виртуального офиса.

Яндекс 360 для бизнеса помогает компаниям создавать новую рабочую экосистему, позволяющую оптимизировать рабочие процессы и повышать эффективность коммуникации между сотрудниками, а также с партнерами и клиентами, что выгодно не только крупным корпорациям, но и малому и среднему бизнесу в регионах.

Яндекс 360 для бизнеса — это виртуальный офис, включающий восемь сервисов: Почту, Диск для облачного хранения файлов, Телемост для видеозвонков, Документы, Мессенджер, Рассылки, Заметки и Календарь. Сервисы помогают вести деловую переписку, проводить онлайн-собрания, совместно работать над файлами, управлять коммуникацией с клиентами и многое другое. При этом в зависимости от бизнес-задач и потребностей сотрудников можно выбрать один из трех тарифов: «Базовый», «Оптимальный» или «Расширенный».

Переезд в виртуальный офис

Востребованность виртуальных офисов в последние годы стремительно растет. Клиентами Яндекс 360 для бизнеса сегодня являются более ста тысяч организаций разного масштаба и сфер деятельности.

По словам Александра Чеснавского, самый популярный сервис экосистемы — «Почта», на втором месте — «Документы».

«Сервис Документы позволяет пользоваться текстами, таблицами, презентациями – совместно и сотрудникам, и партнерам. При этом все данные хранятся в «облаке» на Диске. Таким образом, не придется переживать, что информация потеряется», — подчёркивает коммерческий директор Яндекс 360 для бизнеса.

Клиенты высоко оценивают оперативность перехода в экосистему сервисов Яндекс 360 для бизнеса, а также удобство использования инструментов продукта и финансовую экономичность решения. Так, компания Faberlic перешла на Яндекс 360 для бизнеса за три выходных дня — при том, что «переезд» стал для нее полной неожиданностью. Весной 2022 года иностранный вендор отключил Faberlic от облака без предупреждения. За один вечер компания потеряла всю коммуникацию. Срочно нужен был новый партнер, готовый помочь с переездом, имеющий богатую и интуитивно понятную экосистему, чтобы сотрудники могли сразу начать работать без долгой адаптации и обучения.

«Мы выбрали "Яндекс 360 для бизнеса" и не пожалели. Нам понравилось, что в сложных случаях вендор подключал высокоуровневых инженеров, а не перекидывал заявки между специалистами», — рассказывал сразу после переноса руководитель отдела техподдержки компании Илья Родионов.

Директор департамента информационных технологий Faberlic Валерий Каплен отметил: «Наши сотрудники активно используют все сервисы экосистемы Яндекс 360 для бизнеса. Почта, Мессенджер и Телемост — основные каналы коммуникации внутри компании, они в постоянном пользовании, как Диск и Документы, где команда хранит рабочие файлы и ведет совместную работу над ними. После перехода с зарубежного вендора на Яндекс 360 для бизнеса наш бюджет на операционные IT-расходы по этому направлению сократился в 10 раз, — поделился директор департамента информационных технологий Faberlic Валерий Каплен.

Сегодня Яндекс 360 для бизнеса активно расширяет свое присутствие в регионах и усиливает команду для работы с локальными партнерами и заказчиками, чтобы помочь еще большему количеству клиентов максимально эффективно оптимизировать бизнес-процессы.

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