Жёны мобилизованных готовят бунт: президент не ответил на вопрос о судьбе «мобиков»

Родные участников СВО остались недовольны ответом главы государства на их вопрос о демобилизации призванных в сентябре прошлого 2022 года. Они требуют экстренного решения проблем мобилизованных.

Одним из первых вопросов на мероприятии «Итоги года с Владимиром Путиным», проходившем в четверг, 14 декабря в Гостином дворе Кремля, был неоднозначный запрос о демобилизации участников СВО, которые были призваны ещё в сентябре прошлого 2022 года и до сих пор воюют на переднем крае линии соприкосновения.

По словам главы нашего государства Владимира Путина, в рамках частичной мобилизации на СВО призвали 318 тысяч россиян, на сегодняшний день в зоне боевых действий находится 244 тысячи мобилизованных, ещё 41 тысяча уволена по достижению предельного возраста и иным причинам. По его мнению, каждый гражданин РФ должен защищать Родину до победного конца.

Однако этот ответ родственники участников СВО сочли уклончивым: «После этой пресс-конференции сложилось впечатление, что нас нет, как и наших парней. Наши герои тоже перестали быть гражданами, они никто», резко высказалась в чате «Защита прав мобилизованных» жительница Новосибирска по имени Лидия.

На видео, которое она записала сразу после окончания телеэфира, сибирячка негодует от отношения к бойцам, уставшим морально и физически. Она уверяет, что в действующем «законодательстве РФ о мобилизованных много вопросов, которые надо решать очень быстро и очень экстренно» и даже требует от правительства начать работу по исправлению: «Начинайте решать проблемы мобилизованных и начинайте их восстанавливать их конституционных правах!», призывает женщина.